Toyota promete revolucionar com lançamento do Corolla

A gigante japonesa Toyota se prepara para uma revolução no mercado de automóveis. A 13ª geração do Toyota Corolla, com estreia global prevista para 2026 e chegada ao Brasil em 2027, terá foco na eletrificação, oferecendo desde versões híbridas à modelos 100% elétricos.

As primeiras informações e o conceito revelado no Japan Mobility Show, em Tóquio, sugerem que o sedã não passará apenas por um facelift, mas sim por uma revolução tecnológica e de design.

A principal novidade do novo Corolla é a diversificação da motorização, seguindo a estratégia global da Toyota de oferecer múltiplas opções para a transição energética:

Híbrido convencional (HEV) : O sistema já conhecido deve ser aprimorado com baterias mais modernas, prometendo um consumo ainda mais impressionante. Especulações na imprensa chinesa indicam que a nova configuração pode atingir marcas entre 22,5 km/l e 24,2 km/l em ciclos mais leves.

: O sistema já conhecido deve ser aprimorado com baterias mais modernas, prometendo um consumo ainda mais impressionante. Especulações na imprensa chinesa indicam que a nova configuração pode atingir marcas entre 22,5 km/l e 24,2 km/l em ciclos mais leves. Híbrido plug-in (PHEV) : Esta será a grande aposta de eficiência. Baseada em inovações de outros modelos da marca, a versão PHEV promete uma autonomia combinada que pode superar a marca de 2.000 km com um único tanque de combustível e bateria carregada, oferecendo uma autonomia no modo puramente elétrico de cerca de 70 km.

: Esta será a grande aposta de eficiência. Baseada em inovações de outros modelos da marca, a versão PHEV promete uma autonomia combinada que pode superar a marca de 2.000 km com um único tanque de combustível e bateria carregada, oferecendo uma autonomia no modo puramente elétrico de cerca de 70 km. 100% elétrico (BEV) : Uma variante totalmente elétrica também está sendo considerada para mercados-chave, sinalizando a adesão definitiva do Corolla à era zero emissão.

Design futurista e mais espaço

O visual do novo sedã deve romper com o conservadorismo da marca. O conceito antecipa linhas mais arrojadas e futuristas, inspiradas no design de modelos recentes como o Prius, incluindo faróis mais afilados e um conjunto óptico integrado por barras de LED.

No quesito dimensões, o conforto interno será priorizado. Rumores apontam para um aumento no entre-eixos, possivelmente em 5 cm, e no comprimento total, que pode chegar a 4,71 metros, garantindo mais espaço para os passageiros e bagagens.

Tecnologia a bordo

O interior do Corolla 2027 não ficará para trás. A cabine deve adotar uma abordagem minimalista e totalmente digitalizada, com um painel de instrumentos digital e uma central multimídia maior, com conectividade de ponta. Espera-se a inclusão de Wi-Fi nativo, carregamento por indução e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) de Nível 2.

A chegada do Novo Corolla em 2027 posiciona a Toyota para enfrentar a crescente concorrência de modelos eletrificados, como os SUVs e sedãs chineses, mantendo a relevância de um dos automóveis mais icônicos do planeta.