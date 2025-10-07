EFICIÊNCIA
Carro elétrico vs. gasolina: a comparação mostra diferença incrível
Veículo a combustão mais barato do país gasta cerca de 80% mais que modelo elétrico
Por Jair Mendonça Jr
Fizemos a comparação com um veículo a combustão e o resultado é impressionante: enquanto o carro elétrico mais barato da BYD comercializado no Brasil gasta menos de 4 mil reais, de energia, para percorrer 50 mil quilômetros, o carro a combustão mais barato do país gasta cerca de 80% mais, de gasolina, para fazer o mesmo percurso.
Segundo dados do Inmetro, o BYD Dolphin Mini é considerado um dos carros elétricos mais econômicos do Brasil, com um consumo energético de 7,8 km/kWh ou 12,8 kWh/100 km
Para ter uma estimativa de custo, usamos um valor médio de consumo de 10 km por kWh (quilowatt-hora) e uma tarifa de energia elétrica residencial média no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Anaeel) divulgou a tarifa residencial média de 2024 em R$ 0,73/kWh.
O veículo elétrico da montadora chinesa BYD de menor custo vendido no Brasil é o Dolphin Mini, cerca de R$ 118.800. Para percorrer 50 mil km, o elétrico da montadora chinesa consumirá 5 mil kWh de energia.
Aí é só multiplicar a energia necessária pelo valor médio da tarifa: 5.000kWh x R 0,73/kWh. Com base nessa estimativa, o valor de energia elétrica para rodar 50.000 km com um BYD Dolphin Mini seria de R$ 3.695.
Vale ressaltar que esse valor pode ser ainda menor se você tiver acesso a tarifas de energia mais baixas, como as de carregadores públicos ou se carregar o carro em horários com tarifa mais barata (tarifa branca).
Comparativo com carro a gasolina mais barato
O Citroën C3 Live 1.0 MT é atualmente o veículo mais barato vendido no Brasil, cerca de R$ 74.900. Segundo dados do Inmetro, faz 10 km com 1 litro de gasolina. Com base nisso, o Citroën C3 Live 1.0 MT precisará de 3.731 litros de combustível para rodar 50 mil km.
Multiplicando por R$ 5,80, valor médio da gasolina vendida no Brasil, teremos um total de R$ 21.639,80. Este é o montante que o consumidor irá gastar para percorrer 50 mil quilômetros com o veículo a combustão mais barato do Brasil.
Importante frisar que os valores acima são estimativas. O consumo real pode variar dependendo do seu estilo de condução, das condições do trânsito, da calibragem dos pneus, do peso transportado no veículo, dentre outros fatores.
Comparativo com o carro a gasolina mais econômico
Considerando os dados do Inmetro, o veículo a gasolina mais econômico do país é o Renault Kwid, que custa a partir de R$ 77.240 e faz cerca de 14 km com um litro de combustível.
Usando as mesmas médias de preço de combustível, R$ 5,80 o litro, o veículo a gasolina mais econômico do país gastará 3.333 litros de gasolina para percorrer 50 mil km. Dando um total de R$ 19.331.
