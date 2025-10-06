Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Carro mais rápido do mundo, BYD tem preço definido no Brasil

Yangwang U9 Xtreme tem quatro motores elétricos, 2.987 cavalos e somente 30 unidades

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 12:00 h
Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil
Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil -

Há mais de uma semana, no dia 23 de setembro, a BYD anunciou que seu supercarro elétrico Yangwang U9 Xtreme se tornou o carro de produção mais rápido do mundo, alcançando 496,2 km/h. A marca ainda divulgou que 30 unidades estão sendo produzidas, e uma delas está destinada ao Brasil.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, ao site Terra. De acordo com o executivo, o nome do comprador será anunciado em outubro ainda.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Preço

De acordo com a própria BYD, o modelo terá um custo estimado de US$ 2,5 milhões, ou, em conversão direta atualmente, R$ 13,4 milhões. Ou seja, além do carro ser um dos mais rápidos do mundo, o elétrico chinês também seria um dos veículos mais caros do Brasil.

Leia Também:

Exclusivo! Gênio chinês da BYD que desbancou Elon Musk vem a Camaçari nesta semana
BYD supera montadora de Elon Musk em venda de carros elétricos
Chevrolet faz 100 anos no Brasil e volta com Opala, Monza e Kadett

Carro mais rápido do mundo

Depois de 6 anos, o posto de carro de produção mais rápido do mundo trocou de dono, com o BYD Yangwang U9 Xtreme desbancando o Bugatti Chiron Super.

O chinês ultrapassou a marca de 496,2 km/h, no autódromo alemão de Papenburg com o piloto Marc Basseng no volante.

De acordo com Marc, o carro conseguiria atingir a marca dos 500 km/h, porém ele optou por “tirar o pé” por considerar que seria uma manobra muito arriscada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos byd byd Yangwang U9 Xtreme carro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Supercarro elétrico da BYD tem preço definido no Brasil
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x