Carro mais rápido do mundo, BYD tem preço definido no Brasil

Há mais de uma semana, no dia 23 de setembro, a BYD anunciou que seu supercarro elétrico Yangwang U9 Xtreme se tornou o carro de produção mais rápido do mundo, alcançando 496,2 km/h. A marca ainda divulgou que 30 unidades estão sendo produzidas, e uma delas está destinada ao Brasil.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, ao site Terra. De acordo com o executivo, o nome do comprador será anunciado em outubro ainda.

Preço

De acordo com a própria BYD, o modelo terá um custo estimado de US$ 2,5 milhões, ou, em conversão direta atualmente, R$ 13,4 milhões. Ou seja, além do carro ser um dos mais rápidos do mundo, o elétrico chinês também seria um dos veículos mais caros do Brasil.

Carro mais rápido do mundo

Depois de 6 anos, o posto de carro de produção mais rápido do mundo trocou de dono, com o BYD Yangwang U9 Xtreme desbancando o Bugatti Chiron Super.

O chinês ultrapassou a marca de 496,2 km/h, no autódromo alemão de Papenburg com o piloto Marc Basseng no volante.

De acordo com Marc, o carro conseguiria atingir a marca dos 500 km/h, porém ele optou por “tirar o pé” por considerar que seria uma manobra muito arriscada.