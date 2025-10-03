BYD supera montadora de Elon Musk em venda de carros elétricos

BYD ultrapassa Tesla em venda de carros elétricos - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A BYD superou a Tesla, montadora do bilionário Elon Musk, em vendas globais de carros elétricos no ano de 2025. Segundo os balanços divulgados por ambas as empresas, a chinesa tem a vantagem de aproximadamente 388.000 veículos em relação às vendas da montadora americana.

O balanço de vendas analisou as vendas dos meses de janeiro de 2025 a setembro do mesmo ano. Neste recorte, a BYD registrou um total de 1.605.903 vendas, enquanto a Tesla somou 1.217.902.

Análise das vendas

Pelo lado da chinesa, as vendas incluem o desempenho de algumas marcas, como BYD, Fang Cheng Bao, Denza e Yang Wang, que apresentaram um aumento de 37% quando comparado ao mesmo recorte no ano de 2024.

Já quando analisamos a Tesla, as vendas marcam uma queda de 6% quando comparado ao mesmo período no ano passado, essa porcentagem representa 75.754 unidades a menos.

Para efeito de comparação, a marca de Elon Musk, no recorte de janeiro a setembro de 2024, superava a BYD por 124.077 unidades.

Evolução ainda esse ano

De acordo com a empresa de análise de mercado Counterpoint Research, a BYD tem uma projeção de não fechar 2025 somente como líder em vendas nos elétricos, mas também vai estar bem colocada na categoria geral.

Vendas no Brasil

No Brasil, a BYD já vendeu 77.198 veículos de janeiro a setembro de 2025, sendo 40.138 desses, elétricos.

A marca tem participação de 75,8%, sendo a maior montadora que mais vende veículos elétricos no país. Com uma vantagem imensa sobre a segunda colocada, a Volvo que possui somente 3.732 unidades vendidas.