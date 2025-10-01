Ranking dos carros usados mais vendidos e procurados no Nordeste

Chevrolet Onix segue protagonista entre os hatches - Foto: Divulgação Bahia Farm Show

O Índice de Veículos Usados (IVU) Nordeste, elaborado pelo Data OLX Autos, do Grupo OLX, em parceria com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), revelou os modelos mais procurados e vendidos no mercado regional.

O levantamento aponta o protagonismo do Chevrolet Onix entre os hatches de até oito anos, o domínio do Toyota Corolla entre os sedãs de até 12 anos e a ascensão do Chevrolet Tracker, que surpreendeu ao assumir a liderança entre os SUVs mais novos.

Agora, a região conta com um estudo customizado, que cruza dados de procura e revenda de diferentes categorias de veículos, consolidando um panorama estratégico do setor automotivo nordestino. A análise mostra como o comportamento dos consumidores da região confirma algumas tendências nacionais, mas também revela particularidades locais. O estudo ranqueia os veículos de maior destaque em três segmentos – hatch, sedã e SUV – com subdivisões por tempo de uso.

Hatches preferidos

Nos modelos mais novos, de 0 a 3 anos, o Chevrolet Onix segue imbatível e garante a primeira posição pelo quarto mês consecutivo, seguido por VW Polo e Hyundai HB20. Entre os veículos de 4 a 8 anos, o Onix mantém a liderança desde o início do índice, enquanto a disputa pelo segundo lugar esquentou entre HB20 e VW Gol – com vantagem mínima para o modelo da Hyundai. Já entre os hatches de 9 a 12 anos, o Fiat Palio é o preferido, e nos acima de 12 anos o VW Gol confirma sua força histórica no mercado.

Sedãs bem avaliados

Toyota Corolla tem domínio absoluto entre os sedãs | Foto: Divulgação

O segmento de sedãs mostra domínio absoluto do Toyota Corolla, que permanece líder entre os veículos de até 12 anos. A supremacia é clara: o Corolla aparece em primeiro nas faixas de 0 a 3 anos, 4 a 8 anos e 9 a 12 anos. Acima de 13 anos, a disputa se abre e o Fiat Siena assume a dianteira, seguido pelo Honda Civic em segundo e pelo próprio Corolla em terceiro. Modelos como o Chevrolet Classic e o VW Voyage completam o top 5 da categoria.

SUVs com melhor desempenho

Chevrolet Tracker saltou de quinto para o topo

A grande surpresa vem dos SUVs mais novos: o Chevrolet Tracker saltou da quinta posição para o topo do ranking entre os modelos de 0 a 3 anos, desbancando o Hyundai Creta, que até então era líder desde o início do ano e agora aparece em terceiro, atrás do Jeep Compass. Entre os SUVs de 4 a 8 anos, o pódio se mantém estável com Compass, Nissan Kicks e Creta. Já na faixa de 9 a 12 anos, o Renault Duster mantém a liderança com folga. Entre os veteranos, acima de 12 anos, o campeão absoluto segue sendo o Ford EcoSport.

Análise Regional (Bahia e Nordeste)

Para Ari Pinheiro Jr., presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores da Bahia (Assoveba), o levantamento confirma o que lojistas e consumidores já percebem no dia a dia.

"O Onix realmente é líder absoluto entre os hatches de 4 a 8 anos, seguido pelo Palio e pelo Gol, que é imbatível entre os mais antigos. Já no sedã, o Corolla é o sonho de consumo na Bahia. Entre os SUVs, o Compass se destaca no médio prazo, enquanto o Duster é uma opção popular e acessível", analisa.

O IVU Nordeste reforça o papel estratégico da parceria entre OLX e Fenauto ao oferecer uma visão inédita sobre o mercado regional de seminovos, consolidando-se como ferramenta de inteligência.

Para o vice-presidente de Autos do Grupo OLX, Flávio Passos, o ranking do IVU Nordeste revela particularidades em relação ao cenário nacional. "Enquanto o Chevrolet Tracker lidera os SUVs de até três anos no Nordeste, no país o destaque é o VW T-Cross; já o Jeep Compass confirma sua força em ambas as análises na faixa de 4 a 8 anos", compara.

Nos hatches, os modelos mais vendidos são os mesmos, mas com trocas de posição entre Onix, HB20 e Polo, e nos sedãs o Toyota Corolla domina até 12 anos, mas acima dessa faixa surge o Fiat Siena como líder regional, em contraste com o Honda Civic nacional.

Segundo Passos, o consumidor nordestino valoriza sobretudo o custo-benefício, com preferência por veículos de manutenção simples, peças acessíveis e boa eficiência energética. Ele destaca ainda que modelos como Palio, Uno e Gol mantêm maior longevidade na região do que no restante do país, o que caracteriza um perfil mais conservador, atento ao custo total de propriedade e à confiabilidade.