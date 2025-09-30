Jeep Avenger será produzido no Brasil; Stellantis cria 300 vagas

Jeep Avenger reforça o lineup da marca no Brasil em 2026 - Foto: Divulgação

A Stellantis confirmou que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro. A inclusão do novo modelo reforça a capacidade multimarcas da unidade industrial.

O anúncio integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões destinado à fábrica entre 2025 e 2030. A previsão é que o investimento contribua para a expansão da produção, o fortalecimento da cadeia de fornecimento e o desenvolvimento de tecnologia na região nos próximos anos.

Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul, declarou que a produção do modelo no Brasil "reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação, conhecimento e capacidade técnica".

Investimento e Estrutura

Como parte da estratégia de expansão, a fábrica de Porto Real anunciou a contratação de 300 novos funcionários no início do ano. Adicionalmente, cinco novos fornecedores serão integrados à região, sendo que dois deles serão instalados no parque fabril até 2026.

O Jeep Avenger será integrado ao portfólio nacional da marca em 2026, complementando a linha de modelos que inclui Renegade, Compass e Commander.

Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul, destacou o histórico da marca no país. “Revolucionamos o segmento de SUVs no país nos últimos 10 anos, com mais de 1,1 milhão de emplacamentos, e ter o Avenger com produção local e toda a tecnologia que o modelo trará, vai completar a nossa oferta de modelos de sucesso entre os brasileiros.”