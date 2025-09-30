Toyota deixará de produzir carros no Brasil; entenda

fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz - Foto: Reprodução

Uma tempestade com ventos de até 90 km/h atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP). O local, destruído na última segunda-feira (22), deve deixar de produzir cerca de 25 mil veículos até o fim de 2025.

A planta de Porto Feliz era responsável pela fabricação dos motores 1.5 e 2.0. Já a unidade de Sorocaba (SP) concentra a produção dos modelos Corolla Cross e Yaris, destinados à exportação, além do Yaris Cross, que teve o lançamento adiado. Em Indaiatuba (SP), a produção é voltada para o Corolla sedã.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o desastre, a montadora anunciou uma paralisação total em todo o território nacional na última quarta-feira (24).

A Toyota estuda alternativas para manter suas operações, como a importação de motores de outros países. No entanto, a expectativa é que a produção só seja retomada em 2026.

Lançamento adiado

| Foto: divulgação

Na quarta-feira (24), a montadora confirmou que o lançamento do Yaris Cross, inicialmente previsto para outubro, foi adiado.

Segundo a fabricante: “o lançamento do veículo será reprogramado”, mas ainda não há nova data definida.

O Yaris Cross chega para ocupar o espaço deixado pelo fim da produção do Yaris hatch e sedã no Brasil, tornando-se o modelo mais acessível da marca no país.O lançamento faz parte de um pacote de investimentos de R$ 11,5 bilhões anunciado em março de 2024.

Pré-venda mantida

Mesmo com o adiamento, a pré-venda do SUV continua em concessionárias de São Paulo. Para garantir a reserva, os interessados precisam pagar um sinal de R$ 10 mil.

O modelo será comercializado na faixa de R$ 130 mil a R$ 190 mil, competindo diretamente com Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Hyundai Creta e Honda HR-V.

Trabalhadores aprovam layoff

Enquanto a fábrica de Porto Feliz passa por reconstrução, a Toyota garantiu que os empregos nas três unidades — Porto Feliz, Sorocaba e Indaiatuba — serão preservados. A decisão foi firmada em reunião com sindicatos de Sorocaba e Itu, realizada na quarta-feira (24).

No domingo (28), trabalhadores da planta de Sorocaba aprovaram, em assembleia, a proposta de layoff apresentada pela empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região informou que a aprovação foi de 96,28% dos votantes. Dos 4.492 aptos, 3.709 participaram.

“Mesmo diante das dificuldades, conseguimos assegurar conquistas importantes, como o pagamento integral do PPR e a estabilidade no emprego durante o período do layoff. Esse resultado mostra a confiança da categoria no trabalho do Sindicato e reafirma nosso compromisso com a defesa dos direitos e dos empregos”, afirmou Leandro Soares, presidente do sindicato.

Acordo e férias coletivas

O acordo entra em vigor após férias coletivas emergenciais de 20 dias, que começam em 1º de outubro de 2025. A partir de 21 de outubro, será implementado o layoff, que pode ser prorrogado mensalmente por até 150 dias.

Segundo o sindicato, um dos principais pontos foi a garantia de 100% do pagamento líquido para os trabalhadores com salário bruto de até R$ 10 mil durante o período de layoff, preservando a renda das famílias.

“O desafio agora é acompanhar de perto a execução do acordo e garantir que os compromissos assumidos sejam cumpridos. Continuaremos firmes na luta por soluções que preservem os empregos e valorizem a categoria”, concluiu Leandro.

Ainda não há informações sobre a situação dos empregados de Porto Feliz e Indaiatuba. Atualmente, a Toyota emprega cerca de 7 mil pessoas nas três unidades.