Crise em 4 rodas: Volkswagen demite mais de 500 por má conduta

A Volkswagen, fabricante alemã de veículos que pertence ao Grupo Volkswagen, e a maior fabricante de automóveis do mundo, demitiu 548 funcionários e outros 2.079 trabalhadores receberam advertências por violar algumas regras da empresa.

Entre os motivos mais comuns para as ações da empresa estão as faltas injustificadas. Segundo o jornal alemão, BILD, somente a Volkswagen nas unidades localizadas na Alemanha já foram registradas mais de 300 demissões neste ano.

Ainda de acordo com informações do veículo alemão, a fabricante alertou seus funcionários que ausências repetidas sem justificativa podem levar à demissão imediata. “Qualquer pessoa que não comparecer ao trabalho sem justificativa está violando sua obrigação de desempenho”, afirmou Volker Fucks, Chefe de Direito Trabalhista do Grupo VW.

Efeitos da crise da Volkswagen

A suspeita é de que os avisos sejam uma consequência do ''escândalo do diesel'', uma fraude em testes de emissões que veio a público em 2015, quando a própria marca foi flagrada utilizando um software ilegal para manipular os testes de seus veículos a diesel. A empresa está transmitindo a mensagem de que a má conduta não será tolerada.

Com mais de 560.000 funcionários ao redor do mundo, as advertências e demissões por violações de regulamentos afetaram apenas cerca de 0,5 % da força de trabalho da empresa.

Queda de lucro e ameaça de mais demissões

A montadora automobilística registrou queda de 30% nos lucros no primeiro semestre de 2025 com o alto custo e a queda de demanda por veículos elétricos.

Em junho deste ano, a diretoria da Volkswagen na Alemanha anunciou a adesão de cerca de 20 mil funcionários a um programa de demissão voluntária até 2030 diante da crise que deve cortar até o ano previsto 35 mil postos, o equivalente a quase 27% de toda a sua força de trabalho no país.