Chevrolet faz 100 anos no Brasil e volta com Opala, Monza e Kadett

Opala SS-V 1979 manteve o motor 4.1 de seis cilindros - Foto: Divulgação

A montadora Chevrolet, que comemora 100 anos de existência no Brasil, lançou o programa Chevrolet Vintage e restaurou modelos clássicos como Opala, Monza, Kadett, S10 e Omega.

O projeto tem por objetivo recuperar carros icônicos tanto do ponto de vista da estética quanto da mecânica. As informações são do jornal O Globo.

Na primeira etapa 10 modelos receberam atenção especial como o Opala SS-V 1979, o Monza 500 EF 1990, o Kadett GSI 1992 e a S10 Rally 2004. Todos foram desmontados e restaurados em parceria com oficinas especializadas.

O Opala SS-V 1979, por exemplo, manteve o motor 4.1 de seis cilindros, mas agora com injeção direta, câmbio de cinco marchas e freios a disco de alta performance. Já o Omega CD Irmscher 1994 voltou a “estado de zero km”, com carroceria repintada, interior original de veludo e motor atualizado para 3.6 litros.

A S10 Rally 2004 recebeu motor 2.8 turbodiesel refeito, gaiola interna certificada pela FIA e bancos concha. O Monza 500 EF 1990 também voltou em detalhes — até os parafusos foram refeitos com acabamento original da época.

As primeiras 10 unidades restauradas serão leiloadas em novembro, e parte do valor arrecadado será destinada ao Instituto GM.