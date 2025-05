Chevrolet lança S10 100 anos para celebrar centenário no Brasil

S10 100 Anos tem sistema de suspensão exclusivo, para aprimorar o modo off-road - Foto: Divulgação

A Chevrolet dá continuidade às comemorações pelo centenário de atuação no Brasil com o lançamento da S10 100 Anos. Produzida em lotes limitados na fábrica de São José dos Campos (SP), a S10 100 Anos inaugura uma trilogia de modelos comemorativos da Chevrolet, que incluirá ainda edições especiais do Onix e do Tracker ao longo de 2025.

A S10 100 Anos traz um sistema de suspensão exclusivo, que eleva o veículo em 30 mm para aprimorar a performance off-road. Equipado com pneus All Terrain aro 18, o modelo oferece maior aderência em terrenos irregulares, sem comprometer o conforto e a segurança no uso diário.

Entre os 22 diferenciais da série, destacam-se o skid plate com iluminação de LED no para-choque, santantônio com acabamento integrado e adesivos nos para-lamas. A carroceria, disponível na inédita cor Branco Dunas, combina com os detalhes escurecidos das rodas, retrovisores e maçanetas, conferindo um visual mais robusto, e uma marca ‘fora de estrada’ expressiva.

O interior da S10 100 Anos também foi renovado, com bancos de revestimento premium e costura exclusiva, elevando a percepção de sofisticação e esportividade da cabine. Segundo o engenheiro-chefe do programa S10 na GM América do Sul, Fábio Daumichen, esta é “a configuração mais valente e emblemática da S10 já produzida no país”.

Motorização

Na linha 2026 da S10 o motor 2.8 turbodiesel de 207 cv conta com calibração auxiliada por inteligência artificial, que ajusta parâmetros em tempo real para otimizar potência e consumo, por exemplo.

A série 100 anos chega como a principal novidade da linha 2026 e estreia tecnologias para o modelo, como o assistente de permanência em faixa e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Além de incorporar evoluções recentes como o sistema Arla 32, capaz de reduzir em até 84% a emissão de poluentes.

A novidade é produzida em lotes limitados na fábrica de São José dos Campos (SP), berço da S10 desde 1995. Trata-se da primeira picape média fabricada no país e a mais longeva em produção no mercado nacional - e do portfólio da Chevrolet.

Com preço sugerido de R$ 325.690, a versão especial da S10 que marca os 100 anos da General Motors no Brasil será limitada em 100 unidades e em breve estará disponível para encomenda nas concessionárias da marca de todo o Brasil.

“As séries especiais da Chevrolet são uma forma legítima de enaltecer momentos importantes da nossa trajetória e destacar características únicas dos nossos veículos. Com a S10 100 Anos, celebramos ambas as coisas: o centenário da marca e a história de uma picape que representa força, inovação e brasilidade”, afirma a diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul, Paula Saiani.

Rampage Laramie x S10 High Country: duelo de picapes premium

O segmento das picapes médias no Brasil vive um momento de alta competitividade, com montadoras apostando em tecnologia, conforto e robustez para conquistar um público cada vez mais exigente. Aliás, há alguns anos os fabricantes investem pesado para lançar e vender picapes – produto com maior valor agregado e lucratividade. Neste cenário, duas protagonistas se destacam: a Ram Rampage Laramie 2.2 turbodiesel 4x4 (R$ 239.507) e a Chevrolet S10 High Country 2.8 turbodiesel 4x4, ambas versões topo de linha de suas respectivas gamas.

Enquanto a S10 consolida sua fama como "queridinha" pela robustez aliado a conforto, a Rampage aposta em um visual mais agressivo e tecnologia embarcada. A S10 lidera em torque e reboque, ideal para quem carrega carga pesada. Já a Rampage surpreende com consumo de combustível mais eficiente e câmbio de 9 marchas. A TARDE AUTOS avaliou e comparou os dois modelos em seus principais aspectos técnicos e mercadológicos, destacando as vantagens e desvantagens que podem definir a escolha do consumidor.

Motorização e Desempenho

A Rampage Laramie vem equipada com motor 2.2 Multijet II turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de 9 marchas. O conjunto permite bom desempenho tanto no asfalto quanto fora dele, com aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.

Já a S10 High Country adota o confiável motor 2.8 Duramax, com 207 cv e torque mais elevado, de 52 kgfm. A transmissão é automática de 8 marchas. O tempo de 0 a 100 km/h é levemente inferior ao da rival: 9,4 segundos. Neste quesito, o maior torque da Chevrolet favorece melhor desempenho em reboques e retomadas, especialmente com carga.

A RAM é mais aconchegante, os comandos estão próximos das mãos, entra e sai de vagas de estacionamento mais fácil. A S10, definitivamente, não foi feita para Shoppings Centers. Ambas não show no asfalto. As ultrapassagens são rápidas e seguras. Caminhões longos nas BR´s não lhe assustarão. Se vai usar mais na Cidade, vá de Rampage. Se pretende o campo, estradas de terra, a S10 é a ideal. S10HC 25/25 preço público: 323.490,00. RAM Rampage Laramie 2.0 Turbo: 283.990,00.

Design e Acabamento

Ambas se posicionam como picapes premium, mas seguem linhas estéticas distintas. A Rampage Laramie aposta em uma identidade visual mais urbana e sofisticada, com detalhes cromados e visual moderno. A S10 High Country, por sua vez, segue o estilo americano clássico, com inspiração na Colorado vendida nos EUA, incluindo frente remodelada, faróis full LED e detalhes escurecidos.

No interior, a superioridade da S10 é clara: acabamento mais refinado, central multimídia de 11” com alta resolução, melhor ergonomia e bancos com maior conforto para longas viagens. A Ram, embora bem equipada, ainda fica ligeiramente atrás em refinamento interno.

Tecnologia e Segurança

Ambas oferecem pacotes tecnológicos respeitáveis. A Rampage Laramie se destaca por seu pacote ADAS, que inclui frenagem autônoma, alerta de colisão frontal e assistente de permanência em faixa. Já a S10 também não economiza em segurança: além dos seis airbags, traz alerta de ponto cego, tráfego cruzado e o sistema OnStar, que agrega rastreamento e serviços de emergência 24h.

No entanto, a S10 ainda oferece uma experiência mais integrada com o condutor, com sistemas embarcados mais intuitivos e conectividade mais eficiente, especialmente para o público urbano.

O habitáculo da Rampage tem uma altura que deixa a desejar. Pessoas de maior estatura terrão dificuldade de acesso, embora o ajuste de altura do banco possa até certo ponto colaborar. Ocorre que a cabeça do condutor fica muito próxima do teto. Realmente, não se compara ao da S10, que neste quesito vence com facilidade.

Capacidade de Carga e Versatilidade

Ambas apresentam caçambas com excelente volume: a Rampage leva até 980 litros, e a S10, 1.061 litros. A carga útil também é similar: pouco mais de 1 tonelada em ambas. A diferença aparece no reboque: a S10 puxa até 3.500 kg com freio (limitado a 750 kg sem), enquanto a Rampage fica restrita a 400 kg sem freio, o que pode ser um limitador para quem busca uso mais severo.

Pontos Fortes e Fracos

Público-Alvo e Custo-Benefício

A S10 com interior em couro, multimídia 8” e assistentes de direção, posiciona-se como uma "picape premium" para quem não abre mão do luxo no dia a dia. Já a Rampage apela para o público que deseja estilo rústico aliado a tecnologia, com grade dianteira imponente e sistema UConnect 10.1”. Apesar do motor menor, foca em eficiência para quem circula entre cidade e estrada, mas sem abrir mão do visual "musculoso". A Chevrolet S10 tende a manter valor de revenda mais alto, caso você planeje trocar o veículo no futuro.

A escolha é sua

Ambas são excelentes representantes do segmento de picapes médias de luxo, com conjuntos mecânicos modernos, bons níveis de segurança e tecnologia. A Ram Rampage Laramie se destaca pelo custo-benefício, design ousado e bom desempenho para o dia a dia. Já a Chevrolet S10 High Country se impõe pelo refinamento interno, conforto, motor mais robusto e tradição no mercado, excelente para longas viagens

No final, a diferença de preço é determinante para o público-alvo: quem busca o melhor em conforto, tecnologia embarcada e acabamento premium, encontrará na S10 High Country um investimento justificável. Já aqueles que desejam modernidade e bom desempenho a um preço mais acessível (até por ser relativamente nova no mercado quando comparada a S1)), sem abrir mão do estilo e de uma picape com presença, terão na Rampage Laramie a escolha ideal.

