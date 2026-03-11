Toyota Corolla ou BYD King; qual híbrido vale a pena comprar em 2026?

Siga o A TARDE no Google

Toyota Corolla e BYD King - Foto: Divulgações BYD e Toyota (imagem criada com ajuda de IA)

A redução estratégica do preço do Toyota Corolla híbrido para R$ 128 mil acirrou a disputa com o BYD King, que mantém ofertas na casa dos R$ 132 mil para frotistas.

Para o consumidor, a dúvida deixou de ser apenas sobre a marca e passou a ser sobre a tecnologia: vale mais a pena um híbrido que dispensa tomadas ou um modelo plug-in que permite rodar apenas com eletricidade?

Comparativo técnico: Toyota Corolla Hybrid vs. BYD King

Motorização e performance

Motor BYD King x Corolla | Foto: Divulgações BYD e Toyota

Toyota Corolla: motor 1.8 Flex + Motores Elétricos (Híbrido Pleno). Potência combinada de 122 cv. Foco em suavidade e economia.

BYD King: motor 1.5 Turbo + Motor Elétrico (Híbrido Plug-in). Potência combinada de 209 cv a 235 cv (dependendo da versão). Foco em desempenho e arrancada.

Sistema de Recarga

Sistema de recarga BYD King e Toyota Corolla | Foto: Divulgações BYD e Toyota

Toyota Corolla: autorregenerativo. Não usa tomadas. A bateria é carregada pelo motor a combustão e pelas frenagens. Ideal para quem não tem infraestrutura de carga.

BYD King: plug-in. Pode ser carregado em tomadas (Wallbox ou carregador portátil). Permite rodar de 50 km a 105 km de forma 100% elétrica antes de acionar o motor a gasolina.

Consumo e eficiência (urbano)

Toyota Corolla e BYD King | Foto: Divulgações BYD e Toyota

Toyota Corolla: média de 18,5 km/l (Gasolina). Custo estimado de R$ 0,34 por km.

BYD King: custo estimado de R$ 0,11 por km (em modo elétrico). Quando a bateria acaba, o consumo híbrido fica na média de 16,5 a 17,5 km/l.

Capacidade e dimensões

Interna do BYD King e Corolla | Foto: Divulgações BYD e Toyota

Porta-malas:

Corolla: 470 Litros.

King: 450 Litros.

Entre-eixos (Espaço Interno):

Corolla: 2.700 mm.

King: 2.718 mm (ligeira vantagem no espaço para pernas no banco traseiro).

Segurança e tecnologia

Toyota Corolla: 7 Airbags de série. Central multimídia de 10" sem fio. Versão de R$ 128 mil remove o pacote de assistência semiautônoma (frenagem automática/ACC).

BYD King: 6 Airbags. Central multimídia giratória de 12,8". Inclui câmeras 360º e sensores de estacionamento avançados.

Pós-venda e garantia