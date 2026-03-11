DUELO DE TITÃS
Toyota Corolla ou BYD King; qual híbrido vale a pena comprar em 2026?
Comparamos autonomia, rede de assistência e valor de revenda dos modelos que dominam o mercado de eletrificados para te ajudar a decidir
Por Jair Mendonça Jr
A redução estratégica do preço do Toyota Corolla híbrido para R$ 128 mil acirrou a disputa com o BYD King, que mantém ofertas na casa dos R$ 132 mil para frotistas.
Para o consumidor, a dúvida deixou de ser apenas sobre a marca e passou a ser sobre a tecnologia: vale mais a pena um híbrido que dispensa tomadas ou um modelo plug-in que permite rodar apenas com eletricidade?
Comparativo técnico: Toyota Corolla Hybrid vs. BYD King
Motorização e performance
- Toyota Corolla: motor 1.8 Flex + Motores Elétricos (Híbrido Pleno). Potência combinada de 122 cv. Foco em suavidade e economia.
- BYD King: motor 1.5 Turbo + Motor Elétrico (Híbrido Plug-in). Potência combinada de 209 cv a 235 cv (dependendo da versão). Foco em desempenho e arrancada.
Sistema de Recarga
- Toyota Corolla: autorregenerativo. Não usa tomadas. A bateria é carregada pelo motor a combustão e pelas frenagens. Ideal para quem não tem infraestrutura de carga.
- BYD King: plug-in. Pode ser carregado em tomadas (Wallbox ou carregador portátil). Permite rodar de 50 km a 105 km de forma 100% elétrica antes de acionar o motor a gasolina.
Consumo e eficiência (urbano)
- Toyota Corolla: média de 18,5 km/l (Gasolina). Custo estimado de R$ 0,34 por km.
- BYD King: custo estimado de R$ 0,11 por km (em modo elétrico). Quando a bateria acaba, o consumo híbrido fica na média de 16,5 a 17,5 km/l.
Capacidade e dimensões
Porta-malas:
- Corolla: 470 Litros.
- King: 450 Litros.
Entre-eixos (Espaço Interno):
- Corolla: 2.700 mm.
- King: 2.718 mm (ligeira vantagem no espaço para pernas no banco traseiro).
Segurança e tecnologia
- Toyota Corolla: 7 Airbags de série. Central multimídia de 10" sem fio. Versão de R$ 128 mil remove o pacote de assistência semiautônoma (frenagem automática/ACC).
- BYD King: 6 Airbags. Central multimídia giratória de 12,8". Inclui câmeras 360º e sensores de estacionamento avançados.
Pós-venda e garantia
- Toyota: rede consolidada em toda a Bahia. Garantia de 5 anos para o veículo e 8 anos para o sistema híbrido. Alta liquidez na revenda.
- BYD: rede em expansão. Garantia de 6 anos para o veículo e 8 anos para a bateria. Atualmente sob alerta de recall global em março de 2026 para atualização de software e inspeção de bateria.
