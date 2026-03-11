BYD Song Plus 2027 ganha motor turbo e mais autonomia

O BYD Song Plus chega à linha 2027 com mudanças relevantes na motorização e na autonomia elétrica. O SUV híbrido plug-in passa a adotar um motor 1.5 turbo associado ao conjunto elétrico da plataforma DM-i, elevando a potência combinada para 239 cv. Segundo a fabricante, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, e será montado na fábrica de Camaçari no segundo semestre.

Outra evolução está na bateria Blade. A capacidade subiu de 18,3 kWh para 26,6 kWh, permitindo ampliar a autonomia no modo elétrico de 63 km para até 99 km, conforme medição do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Já a autonomia total pode chegar a 1.150 km no ciclo NEDC, padrão internacional que costuma apresentar números mais otimistas que as medições brasileiras.

O SUV também passa a oferecer carregamento rápido em corrente contínua (DC), que permite recarregar a bateria de 30% a 80% em cerca de 55 minutos. Mesmo com as melhorias técnicas, a BYD manteve o preço da versão atual do modelo no Brasil, R$ 249.990, estratégia que busca preservar a competitividade no segmento de híbridos plug-in.

Lançado no país em 2022, o Song Plus já soma mais de 44 mil unidades vendidas e tornou-se um dos eletrificados mais difundidos do mercado brasileiro. O modelo ajudou a consolidar a presença da montadora chinesa no país, especialmente no segmento de SUVs médios eletrificados.

Cabine

No interior, o utilitário mantém o pacote tecnológico da geração atual. Entre os destaques estão a central multimídia giratória de 15,6 polegadas, painel digital de 12,3 polegadas, head-up display e câmera 360°. O sistema de assistência à condução inclui controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal e monitoramento de ponto cego. O modelo conta ainda com seis airbags.

A atualização do Song Plus ocorre em paralelo à expansão industrial da BYD no Brasil. A montadora inaugurou em 2025 seu complexo automotivo em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A unidade faz parte da estratégia de nacionalização da marca e deve ampliar, ao longo de 2026, a montagem local de veículos eletrificados.

BYD Atto 8

A BYD confirmou a chegada ao país do BYD Atto 8, SUV híbrido plug-in de sete lugares que estreia no mercado brasileiro a plataforma DM-P, voltada a modelos de maior desempenho. O utilitário entrega 488 cv de potência combinada e acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. O preço anunciado é de R$ 399.990.

Rivais

No Brasil, o Song Plus disputa espaço principalmente com SUVs eletrificados como o GWM Haval H6 e versões híbridas de modelos tradicionais como o Toyota Corolla Cross. O rival mais direto é o Haval H6 PHEV, que aposta em maior potência e bateria de maior capacidade, enquanto o modelo da BYD prioriza eficiência energética e autonomia elétrica para uso urbano.

A disputa entre os dois SUVs chineses tem liderado o crescimento do segmento de híbridos plug-in no país, pressionando inclusive marcas tradicionais que até pouco tempo dominavam o mercado de eletrificados no Brasil.