Nissan e Renault declaram guerra ao BYD Dolphin Mini com novo hatch

Siga o A TARDE no Google

Novo Nissan March (Micra) - Foto: Divulgação Nissan

Através de uma aliança estratégica com a Renault, a Nissan confirmou o renascimento do March como um modelo 100% elétrico, projetado especificamente para enfrentar o atual líder de vendas, o BYD Dolphin Mini.

A base desta nova ofensiva está na plataforma AmpR Small, uma arquitetura desenvolvida pela divisão de veículos elétricos da Renault.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia

A estratégia de compartilhamento é agressiva: os novos compactos das duas marcas dividirão até 70% de seus componentes estruturais.

Essa sinergia não é apenas técnica, mas econômica, permitindo uma redução de 40% nos custos de desenvolvimento e uma aceleração significativa no tempo de chegada ao mercado.

Diferente do Renault 5, que aposta em uma estética retrô, o novo March elétrico seguirá uma linha de design futurista, inspirada no SUV Ariya, com faróis circulares em LED e linhas aerodinâmicas.

Onde será produzido

A produção será concentrada no polo industrial da Renault no norte da França, aproveitando a infraestrutura já estabelecida para veículos elétricos na Europa.

Performance e tecnologia contra o domínio chinês

Enquanto o BYD Dolphin Mini conquistou o público brasileiro pela acessibilidade e uso estritamente urbano, a aposta da Nissan e da Renault é elevar o padrão técnico do segmento.

O novo March elétrico chegará ao mercado com números superiores em performance e autonomia. As estimativas apontam para motores que entregam entre 122 e 150 cavalos de potência, superando o rival chinês em agilidade e desempenho em rodovias.

No quesito energia, o modelo oferecerá baterias de até 52 kWh, capazes de proporcionar uma autonomia próxima de 410 quilômetros no ciclo europeu.

Diferencial competitivo: recarga rápida

Outro diferencial competitivo será a capacidade de recarga ultrarrápida de 100 kW, que permite recuperar a maior parte da energia da bateria em apenas 30 minutos, resolvendo um dos principais gargalos dos elétricos de entrada atuais.

O cenário no mercado brasileiro

O BYD Dolphin Mini já se consolidou como um fenômeno de vendas, liderando o segmento e forçando uma readequação de preços em toda a categoria.

O modelo da BYD se destaca pela bateria Blade, reconhecida pela segurança térmica, e por um pacote de equipamentos de série que inclui seis airbags e central multimídia giratória.

Qaundo chega ao Brasil e o valor

A chegada do novo March elétrico ao território brasileiro ainda depende de definições estratégicas da Nissan local, mas a expectativa é alta.

Caso seja confirmado para o mercado nacional, o modelo deve ser posicionado em uma faixa de preço ligeiramente acima do Dolphin Mini, cerca de R$ 150 mil, focando no consumidor que busca um elétrico com maior valor agregado, melhor dinâmica de condução e a confiança de uma rede de assistência técnica tradicional.

Nissan March (ou Mika)

Enquanto a Renault aposta no visual retrô do R5 e do novo Twingo, a Nissan confirmou que o seu compacto será o sucessor espiritual do March.

Nome de projeto: em alguns mercados, está sendo chamado de Nissan Wave.

Motorização: deve entregar entre 120 cv e 150 cv (mais potente que os 75 cv do Dolphin Mini).

Bateria: foco em custo baixo, usando tecnologia LFP (Lítio-Ferro-Fosfato), a mesma que a BYD utiliza nas baterias Blade.

Galeria de fotos

Interna do novo Nissan March (Micra) | Foto: Divulgação Nissan

Interna do novo Nissan March (Micra) | Foto: Divulgação Nissan

Novo Nissan March (Micra) | Foto: Divulgação Nissan

| Foto: Divulgação Nissan

A resposta da BYD em 2026

A BYD não ficou parada e já atualizou o Dolphin Mini 2026 no Brasil: