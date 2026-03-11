DUELO DE ELÉTRICOS
Nissan e Renault declaram guerra ao BYD Dolphin Mini com novo hatch
Novo compacto japonês promete autonomia de 410 km e recarga ultrarrápida para superar o Dolphin Mini
Por Jair Mendonça Jr
Siga o A TARDE no Google
Através de uma aliança estratégica com a Renault, a Nissan confirmou o renascimento do March como um modelo 100% elétrico, projetado especificamente para enfrentar o atual líder de vendas, o BYD Dolphin Mini.
A base desta nova ofensiva está na plataforma AmpR Small, uma arquitetura desenvolvida pela divisão de veículos elétricos da Renault.
A estratégia
A estratégia de compartilhamento é agressiva: os novos compactos das duas marcas dividirão até 70% de seus componentes estruturais.
Essa sinergia não é apenas técnica, mas econômica, permitindo uma redução de 40% nos custos de desenvolvimento e uma aceleração significativa no tempo de chegada ao mercado.
Diferente do Renault 5, que aposta em uma estética retrô, o novo March elétrico seguirá uma linha de design futurista, inspirada no SUV Ariya, com faróis circulares em LED e linhas aerodinâmicas.
Onde será produzido
A produção será concentrada no polo industrial da Renault no norte da França, aproveitando a infraestrutura já estabelecida para veículos elétricos na Europa.
Performance e tecnologia contra o domínio chinês
Enquanto o BYD Dolphin Mini conquistou o público brasileiro pela acessibilidade e uso estritamente urbano, a aposta da Nissan e da Renault é elevar o padrão técnico do segmento.
O novo March elétrico chegará ao mercado com números superiores em performance e autonomia. As estimativas apontam para motores que entregam entre 122 e 150 cavalos de potência, superando o rival chinês em agilidade e desempenho em rodovias.
No quesito energia, o modelo oferecerá baterias de até 52 kWh, capazes de proporcionar uma autonomia próxima de 410 quilômetros no ciclo europeu.
Diferencial competitivo: recarga rápida
Outro diferencial competitivo será a capacidade de recarga ultrarrápida de 100 kW, que permite recuperar a maior parte da energia da bateria em apenas 30 minutos, resolvendo um dos principais gargalos dos elétricos de entrada atuais.
O cenário no mercado brasileiro
O BYD Dolphin Mini já se consolidou como um fenômeno de vendas, liderando o segmento e forçando uma readequação de preços em toda a categoria.
O modelo da BYD se destaca pela bateria Blade, reconhecida pela segurança térmica, e por um pacote de equipamentos de série que inclui seis airbags e central multimídia giratória.
Qaundo chega ao Brasil e o valor
A chegada do novo March elétrico ao território brasileiro ainda depende de definições estratégicas da Nissan local, mas a expectativa é alta.
Caso seja confirmado para o mercado nacional, o modelo deve ser posicionado em uma faixa de preço ligeiramente acima do Dolphin Mini, cerca de R$ 150 mil, focando no consumidor que busca um elétrico com maior valor agregado, melhor dinâmica de condução e a confiança de uma rede de assistência técnica tradicional.
Nissan March (ou Mika)
Enquanto a Renault aposta no visual retrô do R5 e do novo Twingo, a Nissan confirmou que o seu compacto será o sucessor espiritual do March.
- Nome de projeto: em alguns mercados, está sendo chamado de Nissan Wave.
- Motorização: deve entregar entre 120 cv e 150 cv (mais potente que os 75 cv do Dolphin Mini).
- Bateria: foco em custo baixo, usando tecnologia LFP (Lítio-Ferro-Fosfato), a mesma que a BYD utiliza nas baterias Blade.
Galeria de fotos
Interna do novo Nissan March (Micra) | Interna do novo Nissan March (Micra) | Novo Nissan March (Micra) | |
Leia Também:
A resposta da BYD em 2026
A BYD não ficou parada e já atualizou o Dolphin Mini 2026 no Brasil:
- Capacidade: agora é vendido em versão única de 5 lugares (atendendo a um pedido antigo do mercado brasileiro).
- Preço: mantido na casa dos R$ 119.990, dificultando a vida para quem quer entrar no segmento agora.
- Tecnologia: BYD já anunciou a Blade Battery 2.0, que promete recargas de 10% a 70% em apenas 5 minutos, algo que a Nissan e a Renault terão que correr para igualar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes