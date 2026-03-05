Menu
AUTOS

BYD afasta rumores sobre saída do Brasil e reafirma operação nacional

Diretor da montadora chinesa adiantou o avanço das obras no complexo fabril de Camaçari

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/03/2026 - 13:43 h

Diretor destacou que o Brasil é atualmente o principal mercado da BYD fora da China
O diretor de produto da BYD, Alexandre Aquino, rechaçou categoricamente os rumores sobre uma possível saída da montadora chinesa do mercado brasileiro.

A declaração foi feita ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 4, durante a inauguração do Vision Center em São Paulo, espaço tecnológico que servirá como hub de inovação da marca no país.

Vision Center em São Paulo
Vision Center em São Paulo | Foto: Divulgação BYD

Na ocasião, o executivo reforçou o caráter estratégico da operação nacional. De acordo com Aquino, as especulações não condizem com o cronograma de investimentos da companhia.

O diretor destacou que o Brasil é atualmente o principal mercado da BYD fora da China e que a estrutura em desenvolvimento, incluindo a planta industrial em Camaçari, na Bahia, é prova do compromisso de longo prazo.

"Não existe chance da BYD sair do Brasil. Pelo contrário, estamos fincando raízes cada vez mais profundas", afirmou.

Consolidação e novos produtos

A fala do executivo ocorre em um momento de expansão da rede de concessionárias e do portfólio de produtos.

Durante o encontro, a marca oficializou a chegada do Song Plus 2027 e do inédito Atto 8, modelos que reforçam a aposta na tecnologia híbrida plug-in (DM-i e DM-p).

Song Plus 2027
Song Plus 2027 | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE
BYD Atto 8
BYD Atto 8 | Foto: Divulgação BYD

Aquino pontuou que a inauguração do Vision Center paulista — o primeiro do gênero fora do território chinês — visa estreitar o relacionamento com o consumidor e adaptar as tecnologias globais às necessidades locais.

O centro funcionará como um laboratório de experiência e inteligência de mercado, apoiando as estratégias de vendas e pós-vendas no território brasileiro.

Foco na Bahia

O diretor também mencionou o avanço das obras no complexo fabril de Camaçari. A unidade é peça-chave para a nacionalização de componentes e para a redução de custos logísticos, visando aumentar a competitividade dos veículos elétricos e híbridos no cenário interno.

Para a cúpula da BYD, a estabilidade das operações e a recepção do público brasileiro aos modelos Dolphin e Song consolidam o país como o pilar da expansão da marca na América Latina, encerrando as dúvidas sobre a continuidade das atividades no país.

x