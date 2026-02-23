BYD baixa preço de elétrico e modelo fica mais barato que Fiat Argo

Siga o A TARDE no Google

Desconto válido até 28 de fevereiro - Foto: Divulgação BYD

A BYD iniciou uma nova ofensiva de preços no mercado brasileiro. Desta vez, o preço do Dolphin Mini GL caiu de R$ 119 mil para R$ 107 mil, uma redução de quase R$ 12 mil, válida até 28 de fevereiro, mas apenas para clientes pessoa jurídica.

O Fiat Argo Trekking 1.3 completo, tem custo aproximado de R$ 108 mil.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Interna do Dolphin Mini GL | Foto: Divulgação BYD

O que vem com o Dolphin Mini GL

Motor elétrico de 75 cv e 13,8 kgfm de torque

Bateria de 30 kWh, com autonomia de 250 km

Multimídia rotativa de 10,1 polegadas

Bancos com ajustes elétricos

Seis airbags

Freio de mão eletromecânico

Quatro freios a disco

Comandos de voz

Faróis em LED

Garantia