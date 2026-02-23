DESCONTO
BYD baixa preço de elétrico e modelo fica mais barato que Fiat Argo
Com desconto de R$ 12 mil, modelo elétrico da BYD passa a custar R$ 107 mil e supera o valor de rivais a combustão como o Fiat Argo Trekking
Por Jair Mendonça Jr
A BYD iniciou uma nova ofensiva de preços no mercado brasileiro. Desta vez, o preço do Dolphin Mini GL caiu de R$ 119 mil para R$ 107 mil, uma redução de quase R$ 12 mil, válida até 28 de fevereiro, mas apenas para clientes pessoa jurídica.
O Fiat Argo Trekking 1.3 completo, tem custo aproximado de R$ 108 mil.
O que vem com o Dolphin Mini GL
- Motor elétrico de 75 cv e 13,8 kgfm de torque
- Bateria de 30 kWh, com autonomia de 250 km
- Multimídia rotativa de 10,1 polegadas
- Bancos com ajustes elétricos
- Seis airbags
- Freio de mão eletromecânico
- Quatro freios a disco
- Comandos de voz
- Faróis em LED
Garantia
- 6 anos para o veículo
- 8 anos para o motor elétrico e baterias, sem limite de quilometragem para uso pessoal
