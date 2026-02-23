Menu
AUTOS
DESCONTO

BYD baixa preço de elétrico e modelo fica mais barato que Fiat Argo

Com desconto de R$ 12 mil, modelo elétrico da BYD passa a custar R$ 107 mil e supera o valor de rivais a combustão como o Fiat Argo Trekking

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/02/2026 - 13:55 h

Desconto válido até 28 de fevereiro
Desconto válido até 28 de fevereiro

A BYD iniciou uma nova ofensiva de preços no mercado brasileiro. Desta vez, o preço do Dolphin Mini GL caiu de R$ 119 mil para R$ 107 mil, uma redução de quase R$ 12 mil, válida até 28 de fevereiro, mas apenas para clientes pessoa jurídica.

O Fiat Argo Trekking 1.3 completo, tem custo aproximado de R$ 108 mil.

Interna do Dolphin Mini GL
Interna do Dolphin Mini GL | Foto: Divulgação BYD

O que vem com o Dolphin Mini GL

  • Motor elétrico de 75 cv e 13,8 kgfm de torque
  • Bateria de 30 kWh, com autonomia de 250 km
  • Multimídia rotativa de 10,1 polegadas
  • Bancos com ajustes elétricos
  • Seis airbags
  • Freio de mão eletromecânico
  • Quatro freios a disco
  • Comandos de voz
  • Faróis em LED

Garantia

  • 6 anos para o veículo
  • 8 anos para o motor elétrico e baterias, sem limite de quilometragem para uso pessoal

Tags:

byd Dolphin Mini Fiat Argo

