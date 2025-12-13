Físico revela que carro elétrico é 6 vezes mais eficiente que gasolina

O físico alemão Johannes Kückens destacou que o veículo elétrico é significativamente mais eficiente - Foto: Divulgação

Enquanto governos ao redor do mundo, incluindo a União Europeia, estudam a possibilidade de proibir a venda de veículos com motor a combustão interna, grandes fabricantes, como a Toyota, permanecem céticos quanto à adoção em larga escala de carros elétricos. A discussão envolve questões econômicas e políticas, mas especialistas em tecnologia automotiva apontam vantagens claras para os veículos elétricos.

O físico alemão Johannes Kückens destacou que o veículo elétrico é significativamente mais eficiente. Segundo ele, um carro elétrico é seis vezes mais eficiente do que um veículo com motor de combustão interna, mesmo que este funcione com combustíveis sintéticos ou e-combustíveis.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o portal DerStandard, Kückens criticou os chamados “motores de combustão eficientes”, cuja manutenção é obrigatória em diversos países. Ele explica que o motor de combustão é regido, sem exceção, pela segunda lei da termodinâmica.

Ou seja, a conversão de calor em movimento não pode ser completa, e parte substancial da energia é perdida na forma de calor residual. Em condições normais de uso, um motor de combustão moderno, seja diesel ou a gasolina, opera com uma eficiência útil máxima de apenas 25%.

Mesmo com os avanços tecnológicos do último século, Kückens afirma que um motor de combustão interna “nunca atingirá” uma eficiência próxima de 90% ou mesmo 80%. “Estamos em 45% e já estamos nos limites físicos”, destacou.

Tecnologia superior

Em contrapartida, os motores elétricos apresentam desempenho muito superior. “Existem motores com mais de 90% de eficiência. São motores os elétricos”, afirmou o físico. Kückens também aponta que recorrer a combustíveis sintéticos neutros em carbono, produzidos a partir de CO2 capturado na atmosfera, não é uma alternativa viável.

“Infelizmente, devido à complexidade de sua fabricação, esses combustíveis contêm apenas metade da energia de eletricidade renovável que foi inicialmente investida em sua produção”, disse. Além disso, esses combustíveis ainda são queimados em motores de combustão ineficientes.

“No final, pouco mais de 10% da energia utilizada chega à estrada”, destacou. Segundo o físico, isso deixa claro que “com a mesma quantidade de eletricidade, um carro elétrico percorre seis vezes mais distância do que um carro com motor a combustão movido a combustíveis sintéticos”.

Os veículos elétricos aproveitam muito melhor cada quilowatt de energia, e mesmo considerando perdas durante o carregamento e na conversão e transmissão, a eficiência do automóvel elétrico no uso real chega a cerca de 70%.

Além da eficiência energética, Kückens destaca que a maior simplicidade mecânica de um motor elétrico reduz a necessidade de manutenção. Ele também ressalta que os materiais críticos das baterias podem ser reciclados e reutilizados na produção de novas unidades, aumentando a sustentabilidade do setor.