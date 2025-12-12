IPVA: veja os carros usados que em 2026 ficarão isentos do imposto

Nova regra libera veículos de 20 anos em cinco estados - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A partir de 2026, proprietários de veículos fabricados há 20 anos ou mais poderão ficar livres do pagamento do IPVA em cinco estados brasileiros. A mudança, válida para Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins, estabelece que a isenção só passa a valer quando o veículo completa duas décadas de fabricação.

A regra representa uma alteração somente nessas regiões porque, em grande parte do país, a dispensa da cobrança já ocorre antes, em estados onde automóveis com mais de 10 ou 15 anos não pagam mais o tributo. Para consumidores desses cinco estados, porém, o novo limite amplia o acesso a carros usados com custo anual mais baixo, já que a ausência do imposto reduz as despesas de manutenção.

1. Volkswagen CrossFox 1.6 2006: R$ 21.900

Lançado em 2005, o CrossFox ganhou fama ao atender motoristas que buscavam um carro compacto com altura elevada e estilo aventureiro. As características marcantes incluíam o estepe fixado na tampa traseira, as barras frontais de proteção e os faróis de neblina.

Equipado com motor 1.6 flex de 103 cv e 14,5 kgfm, o modelo utilizava câmbio manual de cinco marchas. Entre os itens oferecidos estavam ar-condicionado, CD player, volante multifuncional, computador de bordo e vidros elétricos nas quatro portas. O porta-malas de 260 litros, porém, exigia atenção devido ao suporte do estepe, que abria lateralmente.

2. Chevrolet Vectra Sedan Elegance 2.0 2006: R$ 29.900

A virada entre 2005 e 2006 marcou a chegada da nova geração do Vectra, que trouxe desenho atualizado, acabamento refinado e amplo espaço interno. A versão Elegance se destacava pelo conjunto 2.0 flex de 127 cv e 19,6 kgfm, associado a câmbio manual de cinco marchas ou automático de quatro.

O sedã oferecia um pacote generoso de equipamentos, embora muitos itens mais sofisticados fossem opcionais. Era possível encontrar unidades com ABS, seis airbags, piloto automático, ar-condicionado de duas zonas, computador de bordo e volante multifuncional. Desde as versões mais simples, o modelo incluía ar-condicionado convencional e CD player.

3. Ford Fiesta 1.6 2006: R$ 16.800

O Fiesta de 2006 seguia a linha discreta que marcou a geração, reconhecida pelo design simples e pelas lanternas verticais na coluna “C”. O hatch mantinha a reputação de confiabilidade e baixo custo de uso.

O motor 1.6 flex da família Zetec Rocam desenvolvia 111 cv e 15,8 kgfm, sempre com câmbio manual de cinco marchas. O painel tinha abertura no formato “double din”, mas o carro saía de fábrica com um rádio básico com CD player; versões superiores traziam ar-condicionado.

4. Fiat Idea EXL 1.4 2006: R$ 19.900

No início dos anos 2000, poucas opções ofereciam tanto espaço interno quanto o Fiat Idea. A minivan combinava dimensões compactas com cabine ampla, graças à altura de 1,68 m e ao porta-malas de 380 litros.

A variante EXL utilizava motor 1.4 flex de 81 cv e 12,4 kgfm, com transmissão manual de cinco marchas. O interior incluía ar-condicionado, CD player, computador de bordo e um painel colorido. Entre os diferenciais estavam os diversos porta-objetos distribuídos pela cabine — até o teto tinha nicho próprio para armazenamento.

5. Toyota Fielder XEI 1.8 2006 — a partir de R$ 36.300

Única station-wagon da lista, a Fielder, derivada do Corolla lançado em 2005, representa um tipo de carroceria que desapareceu do mercado brasileiro. A versão XEI oferecia motor 1.8 flex de 136 cv e 17,5 kgfm, com opção de câmbio manual de cinco marchas ou automático de quatro.

O modelo trazia de série ar-condicionado, CD player e retrovisores com ajuste elétrico. Os bancos de couro apareciam apenas como opcionais, mas o conjunto mecânico e o espaço interno sempre foram os principais atrativos da perua.