MUNDO
MUNDO

Uber oferece mais de R$ 20 mil para motoristas trocarem para carro elétrico

Programa oferece bônus para estimular o uso de modelos movidos a bateria

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/02/2026 - 13:31 h

Uber oferece subsídio de R$ 21 mil a motoristas
A Uber realizou um anúncio de um subsídio de US$ 4 mil, o equivalente a cerca de R$ 21, 5 mil, para motoristas que substituírem os carros a combustão por modelos 100% elétricos nos Estados Unidos.

A medida mira o custo de entrada do elétrico, que ainda é dado como uma das principais barreiras para quem trabalha como o carro de ferramenta.

O anúncio chega em um momento onde os incentivos públicos perderam força no país, ponto que ameaça desacelerar a troca da frota.

Para a Uber, isso também é motivo de preocupação, por complicar o caminho para metas ambientais estipuladas pela empresa.

Entenda como o subsídio vai funcionar

O movimento faz parte do programa Go Eletric, que até o momento atende motoristas em Nova York, Califórnia, Colorado e Massachusetts, com a possibilidade de compra de elétricos tanto novos quanto usados.

O subsídio funciona de uma forma simples, o motorista se candidata, é aprovado e, ao comprar o carro elétrico, recebe o valor previsto.

A empresa informa que o subsídio pode ser somado a incentivos estaduais, o que reduz ainda mais a conta em mercados onde há bônus locais.

Preocupação com a meta de emissões

Em nota, a Uber divulga que possui a meta de chegar à emissão líquida zero até 2030 na América do Norte e na Europa. e até 2040 no resto do mundo.

Com a frota sendo majoritariamente formada por carros de motoristas parceiros, a transição depende mais do bolso do condutor do que de uma troca interna da empresa.

