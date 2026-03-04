Menu
HOME > AUTOS
LANÇAMENTO

Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

Modelo antecipa linha que será montada no polo industrial baiano a partir do 2º semestre de 2026

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/03/2026 - 18:26 h

Atriz Marina Ruy Barbosa apresentou o carro no evento
Atriz Marina Ruy Barbosa apresentou o carro no evento

A montadora chinesa BYD apresentou oficialmente a linha 2027 do SUV Song Plus, seu modelo híbrido plug-in de maior sucesso no Brasil. Em evento realizado no Vision Center, em São Paulo, com a presença da atriz Marina Ruy Barbosa, a marca revelou atualizações profundas na motorização e na capacidade energética do veículo.

Evolução técnica: do aspirado ao turbo

A principal mudança mecânica é a substituição do antigo motor 1.5 aspirado por um moderno 1.5 Turbo. Combinado ao motor elétrico, o conjunto entrega agora 239 cv de potência, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos.

Bateria e autonomia recorde

A nova Bateria Blade saltou de 18,3 kWh para 26,6 kWh, o que impacta diretamente no alcance do veículo:

  • Modo elétrico: 99 km de alcance (padrão Inmetro).
  • Autonomia total: 1.150 km (combinada).
  • Recarga: Agora aceita carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 30 kW.

Presença na Bahia e produção em Camaçari

Para o consumidor baiano, a chegada é imediata nas concessionárias de Salvador e do interior. Além disso, o Song Plus 2027 é peça-chave na estratégia da BYD para o Complexo Industrial de Camaçari (BA), onde a montagem nacional do modelo está prevista para começar no segundo semestre de 2026.

Preços e condições

O modelo chega com preço de tabela de R$ 249.990. Como estratégia de fidelização, a BYD oferece um bônus de R$ 20.000 para quem entregar um seminovo da marca na troca, além de taxa zero de financiamento em 36 parcelas.

Leia Também:

BYD lança SUV Atto 8 com foco no segmento de sete lugares; saiba detalhes
SUVs já dominam 54% do mercado e acirram disputa
Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo

Ficha técnica: BYD Song Plus 2027

O novo SUV híbrido plug-in da BYD chega com atualizações significativas em performance e eficiência energética. Confira os detalhes técnicos:

Motorização e performance

  • Tipo de motor: Híbrido Plug-in (PHEV).
  • Motor a combustão: 1.5 Turbo (substitui o antigo 1.5 aspirado).
  • Motor elétrico: Integrado ao sistema híbrido.
  • Potência combinada: 239 cv.
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 8,1 segundos.

Bateria e Autonomia

  • Tipo de bateria: Blade (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio).
  • Capacidade da bateria: 26,6 kWh (aumento de 45% em relação ao modelo anterior).
  • Autonomia 100% elétrica: 99 km (Padrão Inmetro).
  • Autonomia combinada (Híbrida): 1.150 km.
  • Carregamento DC (Rápido): Suporta até 30 kW em corrente contínua.

Tecnologia e Interior

  • Central multimídia: Tela giratória de 15,6 polegadas (maior que a anterior).
  • Conectividade: Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
  • Acabamento: Nova opção de interior na cor preta (além da tradicional clara).
  • Segurança: Pacote ADAS completo (frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixa).

Valores e Mercado

  • Preço de lançamento: R$ 249.990.
  • Bônus de troca: R$ 20.000 (para proprietários de veículos BYD usados).
  • Condição especial: Taxa zero em até 36 meses.
  • Produção nacional: Início previsto em Camaçari (BA) para o 2º semestre de 2026.

*Repórter acompanhou o lançamento em São Paulo a convite da marca.

x