Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

A montadora chinesa BYD apresentou oficialmente a linha 2027 do SUV Song Plus, seu modelo híbrido plug-in de maior sucesso no Brasil. Em evento realizado no Vision Center, em São Paulo, com a presença da atriz Marina Ruy Barbosa, a marca revelou atualizações profundas na motorização e na capacidade energética do veículo.

Evolução técnica: do aspirado ao turbo

A principal mudança mecânica é a substituição do antigo motor 1.5 aspirado por um moderno 1.5 Turbo. Combinado ao motor elétrico, o conjunto entrega agora 239 cv de potência, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos.

Bateria e autonomia recorde

A nova Bateria Blade saltou de 18,3 kWh para 26,6 kWh, o que impacta diretamente no alcance do veículo:

Modo elétrico : 99 km de alcance (padrão Inmetro).

: 99 km de alcance (padrão Inmetro). Autonomia total : 1.150 km (combinada).

: 1.150 km (combinada). Recarga : Agora aceita carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 30 kW.

Presença na Bahia e produção em Camaçari

Para o consumidor baiano, a chegada é imediata nas concessionárias de Salvador e do interior. Além disso, o Song Plus 2027 é peça-chave na estratégia da BYD para o Complexo Industrial de Camaçari (BA), onde a montagem nacional do modelo está prevista para começar no segundo semestre de 2026.

Preços e condições

O modelo chega com preço de tabela de R$ 249.990. Como estratégia de fidelização, a BYD oferece um bônus de R$ 20.000 para quem entregar um seminovo da marca na troca, além de taxa zero de financiamento em 36 parcelas.

Ficha técnica: BYD Song Plus 2027

O novo SUV híbrido plug-in da BYD chega com atualizações significativas em performance e eficiência energética. Confira os detalhes técnicos:

Motorização e performance

Tipo de motor : Híbrido Plug-in (PHEV).

: Híbrido Plug-in (PHEV). Motor a combustão : 1.5 Turbo (substitui o antigo 1.5 aspirado).

: 1.5 Turbo (substitui o antigo 1.5 aspirado). Motor elétrico : Integrado ao sistema híbrido.

: Integrado ao sistema híbrido. Potência combinada : 239 cv.

: 239 cv. Aceleração (0 a 100 km/h) : 8,1 segundos.

Bateria e Autonomia

Tipo de bateria : Blade (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio).

: Blade (LFP - Fosfato de Ferro-Lítio). Capacidade da bateria : 26,6 kWh (aumento de 45% em relação ao modelo anterior).

: 26,6 kWh (aumento de 45% em relação ao modelo anterior). Autonomia 100% elétrica : 99 km (Padrão Inmetro).

: 99 km (Padrão Inmetro). Autonomia combinada (Híbrida) : 1.150 km.

: 1.150 km. Carregamento DC (Rápido) : Suporta até 30 kW em corrente contínua.

Tecnologia e Interior

Central multimídia : Tela giratória de 15,6 polegadas (maior que a anterior).

: Tela giratória de 15,6 polegadas (maior que a anterior). Conectividade : Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

: Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Acabamento : Nova opção de interior na cor preta (além da tradicional clara).

: Nova opção de interior na cor preta (além da tradicional clara). Segurança : Pacote ADAS completo (frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixa).

Valores e Mercado

Preço de lançamento : R$ 249.990.

: R$ 249.990. Bônus de troca : R$ 20.000 (para proprietários de veículos BYD usados).

: R$ 20.000 (para proprietários de veículos BYD usados). Condição especial : Taxa zero em até 36 meses.

: Taxa zero em até 36 meses. Produção nacional : Início previsto em Camaçari (BA) para o 2º semestre de 2026.

