Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo

Siga o A TARDE no Google

Volvo XC60 Momentum T5 (2019) - Foto: Webmotors

Comprar um SUV de luxo usado em 2026 exige estratégia. O segredo não é apenas o preço de tabela, mas o custo de propriedade. Selecionamos 7 modelos que são verdadeiros "tanques de guerra" luxuosos.

Confira o ranking por valor, do mais exclusivo ao melhor custo-benefício.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Volvo XC60 Momentum T5 (2019)

Preço Médio: R$ 162.300

Volvo XC60 Momentum T5 (2019) | Foto: Webmotors

O Volvo XC60 é a referência mundial em segurança. Nesta versão, traz o motor 2.0 Turbo de 254 cv. É o carro para quem quer um design escandinavo minimalista e a melhor célula de sobrevivência para a família.

"Pulo do Gato" : sistema City Safety evita colisões sozinho. É um dos SUVs mais estáveis e prazerosos de dirigir em rodovias.

: sistema City Safety evita colisões sozinho. É um dos SUVs mais estáveis e prazerosos de dirigir em rodovias. Atenção : verifique o histórico de manutenção da suspensão a ar (se equipado) e as atualizações do sistema Sensus (multimídia).

2. Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 350 TSI (2020)

Preço Médio: R$ 158.794

| Foto: Reprodução internet

O favorito de quem busca performance. Com sete lugares e 220 cv, é o SUV que acelera como esportivo.

"Pulo do Gato" : tração 4MOTION garante aderência total em curvas e pisos molhados.

: tração 4MOTION garante aderência total em curvas e pisos molhados. Atenção : troca de óleo do câmbio DSG DQ500 a cada 60 mil km é o "seguro vida" deste carro.

3. Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019)

Preço Médio: R$ 158.402

Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019) | Foto: Reprodução internet

O rei da eficiência energética. Une um motor 2.5 a três motores elétricos para entregar 222 cv com consumo de carro popular.

"Pulo do Gato" : baixíssima desvalorização e isenção de rodízio em SP.

: baixíssima desvalorização e isenção de rodízio em SP. Atenção : limpeza obrigatória do filtro da bateria híbrida sob o assento traseiro.

4. Jeep Commander Limited T270 (2023)

Preço Médio: R$ 157.610

Jeep Commander Limited T270 (2023) | Foto: Reprodução internet

A opção "semi-nova" da lista. O interior em suede e couro marrom eleva o patamar de luxo nacional, oferecendo tecnologias de direção autônoma de última geração.

"Pulo do Gato" : facilidade de peças e revenda extremamente rápida.

: facilidade de peças e revenda extremamente rápida. Atenção : monitore o consumo de óleo e o sistema de arrefecimento do motor 1.3 Turbo.

5. Kia Sorento EX 3.5 V6 (2019)

Preço Médio: R$ 152.200

Kia Sorrento EX 3.5 V6 (2019) | Foto: Reprodução internet

O "gigante gentil". Enquanto a maioria usa motores 4 cilindros turbo, o Sorrento oferece o conforto e o torque linear de um V6 aspirado de 280 cv.

"Pulo do Gato" : é um dos SUVs de 7 lugares mais espaçosos e silenciosos do mercado. mecânica V6 é considerada "tanque de guerra".

: é um dos SUVs de 7 lugares mais espaçosos e silenciosos do mercado. mecânica V6 é considerada "tanque de guerra". Atenção : consumo de combustível é mais elevado (médias de 6,5 km/l na cidade).

6. Lexus NX 300 F-Sport (2018)

Preço Médio: R$ 149.699

Lexus NX 300 F-Sport (2018) | Foto: Reprodução internet

A escolha de quem detesta oficina. A Lexus aplica os processos de qualidade mais rigorosos do mundo neste modelo de 238 cv.

"Pulo do Gato" : isolamento acústico é tão eficiente que parece que o carro está desligado.

: isolamento acústico é tão eficiente que parece que o carro está desligado. Atenção : custo de componentes externos (faróis/lataria) é proibitivo; o seguro é indispensável.

7. Honda CR-V Touring AWD (2019)

Preço Médio: R$ 149.620

Honda CR-V Touring AWD (2019) | Foto: Reprodução internet

O equilíbrio absoluto. Não é o mais rápido, nem o mais tecnológico, mas é o que menos incomoda o proprietário no dia a dia.