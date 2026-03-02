RANKING POR VALOR
Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo
Fuja das 'bombas': selecionamos modelos premium que entregam status de carro zero, alta tecnologia e robustez mecânica
Por Jair Mendonça Jr
Comprar um SUV de luxo usado em 2026 exige estratégia. O segredo não é apenas o preço de tabela, mas o custo de propriedade. Selecionamos 7 modelos que são verdadeiros "tanques de guerra" luxuosos.
Confira o ranking por valor, do mais exclusivo ao melhor custo-benefício.
1. Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Preço Médio: R$ 162.300
O Volvo XC60 é a referência mundial em segurança. Nesta versão, traz o motor 2.0 Turbo de 254 cv. É o carro para quem quer um design escandinavo minimalista e a melhor célula de sobrevivência para a família.
- "Pulo do Gato": sistema City Safety evita colisões sozinho. É um dos SUVs mais estáveis e prazerosos de dirigir em rodovias.
- Atenção: verifique o histórico de manutenção da suspensão a ar (se equipado) e as atualizações do sistema Sensus (multimídia).
2. Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 350 TSI (2020)
Preço Médio: R$ 158.794
O favorito de quem busca performance. Com sete lugares e 220 cv, é o SUV que acelera como esportivo.
- "Pulo do Gato": tração 4MOTION garante aderência total em curvas e pisos molhados.
- Atenção: troca de óleo do câmbio DSG DQ500 a cada 60 mil km é o "seguro vida" deste carro.
3. Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019)
Preço Médio: R$ 158.402
O rei da eficiência energética. Une um motor 2.5 a três motores elétricos para entregar 222 cv com consumo de carro popular.
- "Pulo do Gato": baixíssima desvalorização e isenção de rodízio em SP.
- Atenção: limpeza obrigatória do filtro da bateria híbrida sob o assento traseiro.
4. Jeep Commander Limited T270 (2023)
Preço Médio: R$ 157.610
A opção "semi-nova" da lista. O interior em suede e couro marrom eleva o patamar de luxo nacional, oferecendo tecnologias de direção autônoma de última geração.
- "Pulo do Gato": facilidade de peças e revenda extremamente rápida.
- Atenção: monitore o consumo de óleo e o sistema de arrefecimento do motor 1.3 Turbo.
5. Kia Sorento EX 3.5 V6 (2019)
Preço Médio: R$ 152.200
O "gigante gentil". Enquanto a maioria usa motores 4 cilindros turbo, o Sorrento oferece o conforto e o torque linear de um V6 aspirado de 280 cv.
- "Pulo do Gato": é um dos SUVs de 7 lugares mais espaçosos e silenciosos do mercado. mecânica V6 é considerada "tanque de guerra".
- Atenção: consumo de combustível é mais elevado (médias de 6,5 km/l na cidade).
6. Lexus NX 300 F-Sport (2018)
Preço Médio: R$ 149.699
A escolha de quem detesta oficina. A Lexus aplica os processos de qualidade mais rigorosos do mundo neste modelo de 238 cv.
- "Pulo do Gato": isolamento acústico é tão eficiente que parece que o carro está desligado.
- Atenção: custo de componentes externos (faróis/lataria) é proibitivo; o seguro é indispensável.
7. Honda CR-V Touring AWD (2019)
Preço Médio: R$ 149.620
O equilíbrio absoluto. Não é o mais rápido, nem o mais tecnológico, mas é o que menos incomoda o proprietário no dia a dia.
- "Pulo do Gato": suspensão recalibrada para o Brasil, absorvendo buracos que fariam outros SUVs sofrerem.
- Atenção: motor 1.5 Turbo exige combustível de boa procedência para evitar carbonização das válvulas.
