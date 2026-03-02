Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RANKING POR VALOR

Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo

Fuja das 'bombas': selecionamos modelos premium que entregam status de carro zero, alta tecnologia e robustez mecânica

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

02/03/2026 - 17:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Volvo XC60 Momentum T5 (2019) -

Comprar um SUV de luxo usado em 2026 exige estratégia. O segredo não é apenas o preço de tabela, mas o custo de propriedade. Selecionamos 7 modelos que são verdadeiros "tanques de guerra" luxuosos.

Leia Também:

Virou lei! Carregador para veículos elétricos em condomínios se torna obrigatório
Entenda a mudança nos veículos da China que pode afetar o Brasil
Venda de veículos deve crescer 6% em 2026, puxada por motocicletas

Confira o ranking por valor, do mais exclusivo ao melhor custo-benefício.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

1. Volvo XC60 Momentum T5 (2019)

Preço Médio: R$ 162.300

Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Volvo XC60 Momentum T5 (2019) | Foto: Webmotors

O Volvo XC60 é a referência mundial em segurança. Nesta versão, traz o motor 2.0 Turbo de 254 cv. É o carro para quem quer um design escandinavo minimalista e a melhor célula de sobrevivência para a família.

  • "Pulo do Gato": sistema City Safety evita colisões sozinho. É um dos SUVs mais estáveis e prazerosos de dirigir em rodovias.
  • Atenção: verifique o histórico de manutenção da suspensão a ar (se equipado) e as atualizações do sistema Sensus (multimídia).

2. Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 350 TSI (2020)

Preço Médio: R$ 158.794

Imagem ilustrativa da imagem Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo
| Foto: Reprodução internet

O favorito de quem busca performance. Com sete lugares e 220 cv, é o SUV que acelera como esportivo.

  • "Pulo do Gato": tração 4MOTION garante aderência total em curvas e pisos molhados.
  • Atenção: troca de óleo do câmbio DSG DQ500 a cada 60 mil km é o "seguro vida" deste carro.

3. Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019)

Preço Médio: R$ 158.402

Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019)
Toyota RAV4 Hybrid SX AWD (2019) | Foto: Reprodução internet

O rei da eficiência energética. Une um motor 2.5 a três motores elétricos para entregar 222 cv com consumo de carro popular.

  • "Pulo do Gato": baixíssima desvalorização e isenção de rodízio em SP.
  • Atenção: limpeza obrigatória do filtro da bateria híbrida sob o assento traseiro.

4. Jeep Commander Limited T270 (2023)

Preço Médio: R$ 157.610

Jeep Commander Limited T270 (2023)
Jeep Commander Limited T270 (2023) | Foto: Reprodução internet

A opção "semi-nova" da lista. O interior em suede e couro marrom eleva o patamar de luxo nacional, oferecendo tecnologias de direção autônoma de última geração.

  • "Pulo do Gato": facilidade de peças e revenda extremamente rápida.
  • Atenção: monitore o consumo de óleo e o sistema de arrefecimento do motor 1.3 Turbo.

5. Kia Sorento EX 3.5 V6 (2019)

Preço Médio: R$ 152.200

Kia Sorrento EX 3.5 V6 (2019)
Kia Sorrento EX 3.5 V6 (2019) | Foto: Reprodução internet

O "gigante gentil". Enquanto a maioria usa motores 4 cilindros turbo, o Sorrento oferece o conforto e o torque linear de um V6 aspirado de 280 cv.

  • "Pulo do Gato": é um dos SUVs de 7 lugares mais espaçosos e silenciosos do mercado. mecânica V6 é considerada "tanque de guerra".
  • Atenção: consumo de combustível é mais elevado (médias de 6,5 km/l na cidade).

6. Lexus NX 300 F-Sport (2018)

Preço Médio: R$ 149.699

Lexus NX 300 F-Sport (2018)
Lexus NX 300 F-Sport (2018) | Foto: Reprodução internet

A escolha de quem detesta oficina. A Lexus aplica os processos de qualidade mais rigorosos do mundo neste modelo de 238 cv.

  • "Pulo do Gato": isolamento acústico é tão eficiente que parece que o carro está desligado.
  • Atenção: custo de componentes externos (faróis/lataria) é proibitivo; o seguro é indispensável.

7. Honda CR-V Touring AWD (2019)

Preço Médio: R$ 149.620

Honda CR-V Touring AWD (2019)
Honda CR-V Touring AWD (2019) | Foto: Reprodução internet

O equilíbrio absoluto. Não é o mais rápido, nem o mais tecnológico, mas é o que menos incomoda o proprietário no dia a dia.

  • "Pulo do Gato": suspensão recalibrada para o Brasil, absorvendo buracos que fariam outros SUVs sofrerem.
  • Atenção: motor 1.5 Turbo exige combustível de boa procedência para evitar carbonização das válvulas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro usado SUV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Volvo XC60 Momentum T5 (2019)
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x