SUVs já dominam 54% do mercado e acirram disputa

Os SUVs se consolidaram como eixo central do mercado brasileiro. Em 2025, foram 1.095.642 unidades emplacadas, o equivalente a 54,89% dos carros de passeio vendidos no país, segundo a Fenabrave. Já no início do ano, a participação do segmento alcançava 58,45%, confirmando sua condição de principal motor da indústria. Entre os modelos mais vendidos estão VW T-Cross (92.837 unidades), Hyundai Creta (76.156), Jeep Compass (61.255), Honda HR-V (61.227) e Chevrolet Tracker (60.867), segundo dados da Fenabrave 2025. A maior concentração ocorre entre SUVs compactos e de entrada, justamente onde a disputa é mais intensa.

O crescimento do segmento veio acompanhado de uma ampliação da oferta. Hoje há compactos, médios, cupês, modelos de sete lugares e versões híbridas e elétricas. A entrada e expansão de marcas chinesas aumentou a pressão sobre fabricantes tradicionais. A eletrificação é outro vetor decisivo: segundo a ABVE, 224 mil veículos eletrificados foram vendidos em 2025, alta de 26%. Em dezembro, esses modelos já representavam 13% das vendas de leves, com predominância justamente de SUVs.

Guerra de preços

Na semana passada, a Nissan realizou em Salvador mais um evento regional para apresentar localmente seu recente lançamento. A marca aposta no Kait como peça estratégica para ampliar presença no segmento mais disputado do país. Já atuando com o Kicks, seu principal SUV no Brasil, e mantendo no portfólio Frontier, Versa e Sentra, a fabricante busca reforçar participação.

Produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), dentro do ciclo de investimentos de R$ 2,8 bilhões no Brasil, o Kait chega com a proposta de combinar design marcante, bom espaço interno, pacote tecnológico robusto e mecânica conhecida para enfrentar rivais consolidados. Com seis versões e preços entre R$ 117.990 e R$ 152.990, a Nissan tenta ocupar diferentes faixas do segmento compacto.

O diretor de Comunicação da Nissan do Brasil, Rogério Louro, reconhece o ambiente competitivo. “Uma briga apertada, com excesso de lançamentos, muitas marcas na disputa e diversas campanhas com redução de preço”, pondera.

Campanhas agressivas

Com mais modelos disputando o mesmo cliente, montadoras recorrem a bônus na troca, descontos diretos, taxas subsidiadas e pacotes que incluem IPVA ou revisões. Volkswagen, Jeep e Hyundai exibem ofertas com validade determinada, refletindo um mercado pressionado por metas e estoque.

O Volkswagen T-Cross segue na liderança do segmento, enquanto o Taos mantém presença na faixa superior dos SUVs médios da marca. A Jeep sustenta o Compass como um de seus principais volumes no país, com atualizações de versões e estratégia comercial ativa.

Hyundai e Chevrolet defendem participação com o Creta e o Tracker, dois dos modelos mais consolidados entre os compactos. No campo da eletrificação, BYD Song Plus e GWM Haval H6 já figuram entre os SUVs híbridos mais vendidos no Brasil, indicando que tecnologia e eficiência energética deixaram de ser nicho e passaram a ocupar posição estratégica na concorrência.

Kait amplia presença da Nissan no segmento mais concorrido

A Nissan amplia a ofensiva no segmento mais disputado do mercado com o lançamento de duas novas versões do Kait: Sense e Advance. A partir desta semana, o SUV passa a contar com seis configurações – Sense, Active, Sense Plus, Advance, Advance Plus e Exclusive – ampliando o leque de preços e equipamentos.

A versão Sense, tabelada em R$ 136.990, chega de fábrica com faróis e lanternas full LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, chave presencial com botão “push start”, câmera traseira, sensor de estacionamento, seis airbags, ar-condicionado e banco traseiro bipartido (60/40). Já a Advance, por R$ 146.990, adiciona acabamento mais refinado e recursos tecnológicos como painel digital de 7”, multimídia Pioneer de 9” com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, carregador por indução, retrovisor eletrocrômico e detalhes internos cromados.

Com a ampliação da gama, a Nissan reforça a estratégia de posicionar o Kait como alternativa competitiva frente ao Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Honda HR-V, Fiat Pulse e Renault Kardian, apostando em espaço interno generoso.

Impressões

Com 4,30 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos e porta-malas de 432 litros, o Nissan Kait entrega um dos melhores espaços internos do segmento. O visual é um dos seus principais trunfos: a dianteira com conjunto óptico dividido e faróis full LED cria identidade marcante, enquanto a traseira em LED, com o nome do modelo aplicado ao centro, reforça o apelo moderno. É um SUV que se destaca no trânsito, algo relevante em uma categoria saturada.

Sob o capô, traz o já conhecido motor 1.6 16V HR16DE, com até 113 cv e 15,2 kgfm (etanol), aliado ao câmbio XTRONIC CVT. O conjunto privilegia suavidade e confiabilidade. No uso urbano, seja no fluxo intenso da Avenida Luís Viana Filho ou nos deslocamentos pela orla de Salvador, a direção leve facilita manobras e a condução é previsível, com bom equilíbrio para o dia a dia. A versão testada por A TARDE AUTOS foi a topo de linha Exclusive, com preço sugerido de R$ 152.990.

Limitações

Há, porém, limitações. Em retomadas mais exigentes, como ultrapassagens rápidas, o desempenho é apenas suficiente. Em acelerações mais fortes, o motor mantém o giro elevado antes de a velocidade acompanhar, aumentando o ruído (comportamento típico de CVT).

A suspensão privilegia estabilidade e controle de carroceria, porém pode parecer mais dura em pisos irregulares e paralelepípedos, comuns na capital baiana. Para alguns motoristas, essa calibragem transmite segurança; para outros, reduz o conforto.

Nas versões superiores, o Kait compensa com bom pacote de assistências à condução, conectividade sem fio e câmera 360º. Com preços entre R$ 117.990 e R$ 152.990, posiciona-se no centro da disputa dos SUVs compactos. Não é o mais potente nem o mais macio da categoria, mas combina espaço, tecnologia e conjunto mecânico conhecido, atributos que pesam na decisão do consumidor.