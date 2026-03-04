Menu
AUTOS

BYD lança SUV Atto 8 com foco no segmento de sete lugares; saiba detalhes

Portal A TARDE acompanhou lançamento do novo SUV

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/03/2026 - 12:32 h

Novo BYD Atto 8
Novo BYD Atto 8 -

A fabricante chinesa BYD apresentou nesta quarta-feira, 4 de março, o utilitário esportivo Atto 8 durante a inauguração do seu Vision Center, na capital paulista.

A equipe de reportagem do Grupo A TARDE acompanhou o lançamento, que marca a expansão do portfólio de veículos híbridos plug-in da marca no território brasileiro.

O Atto 8 chega ao mercado com capacidade para sete passageiros e utiliza a plataforma DM-p (Dual Mode Performance). O sistema de propulsão combina um motor 1.5 turbo a combustão com dois motores elétricos, gerando uma potência combinada de 488 cv.

Segundo dados técnicos da fabricante, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e possui tração integral (AWD).

Especificações técnicas e autonomia

O modelo é equipado com uma bateria Blade de 35,6 kWh. De acordo com a homologação do Inmetro, a autonomia no modo puramente elétrico é de 111 quilômetros. No ciclo combinado, o alcance total atinge 900 quilômetros.

O sistema de recarga suporta até 72 kW em corrente contínua (DC), o que permite elevar o nível da bateria de 30% para 80% em 20 minutos. Em corrente alternada (AC), a potência máxima de carregamento é de 6,6 kW.

SUVs já dominam 54% do mercado e acirram disputa
Até R$ 160 mil: 7 SUVs de luxo usados para comprar sem medo
Mercado de motos acelera em 2026, e Bahia mantém ritmo

Itens de série e mercado

Internamente, o veículo apresenta:

  • Central multimídia rotativa de 15,6 polegadas;
  • Painel de instrumentos em LCD de 10,25 polegadas;
  • Sistema de áudio com 21 alto-falantes;
  • Bancos das duas primeiras fileiras com funções de massagem e ventilação;
  • Pacote de assistência ao condutor (ADAS) com 11 funcionalidades de segurança.

O preço sugerido para o mercado nacional é de R$ 399.990.

x