Mercado de motos acelera em 2026, e Bahia mantém ritmo

A indústria de motocicletas iniciou 2026 em alta. Segundo a Abraciclo, janeiro registrou 184.443 unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus, melhor resultado para o mês desde 2008 e alta de 11% sobre janeiro de 2025. O desempenho sucede um ano histórico: em 2025, o Brasil emplacou 2.197.308 motos, de acordo com a Fenabrave. Na Bahia, o movimento se reflete nas concessionárias, que registram procura aquecida e apostam em lançamentos para sustentar o ritmo do setor.

Honda e Yamaha seguem como protagonistas de um mercado altamente concentrado. No acumulado de 2025, a Honda registrou 1.468.229 emplacamentos (66,82%), enquanto a Yamaha somou 311.011 unidades (14,15%), de acordo com o ranking por marca da Fenabrave.

Esse domínio se reflete na preferência do consumidor por motos de alta rotatividade e baixo custo de uso — cenário em que famílias como CG, Biz, Pop e as linhas equivalentes da Yamaha sustentam volumes expressivos.

Marca chinesa

O avanço mais relevante fora do duopólio japonês vem da Shineray. Ainda conforme a Fenabrave, a marca fechou 2025 com 130.600 emplacamentos (5,94%), ocupando o 3º lugar no ranking nacional. Com isso, sim: a Shineray é a marca chinesa com maior volume de emplacamentos no Brasil, liderando entre as fabricantes de origem chinesa e, hoje, posicionada à frente de várias marcas tradicionais no ranking geral.

O mix produtivo ajuda a explicar o fôlego do setor. Em janeiro, a categoria Street respondeu por 51,9% da produção, seguida por Trail (19,1%) e Motoneta (13,9%), reforçando o protagonismo das motos urbanas e de uso profissional.

Para 2026, a leitura do setor segue positiva. A Abraciclo projeta 2,070 milhões de motocicletas produzidas no ano e indica, também, um cenário de continuidade de crescimento no varejo, com projeção de 2,300 milhões de emplacamentos.

Mercado baiano

Na Bahia, a leitura é de continuidade do crescimento, mas com nuances. Diretor comercial do Grupo Motopema, Kidy Cordeiro afirma que a motocicleta se consolidou como ferramenta de mobilidade e renda. “Ela deixou de ser apenas bem de consumo. Delivery, congestionamentos e busca por economia sustentam a demanda. Trabalhamos com meta acima de 2025”, diz.

“O consumidor está mais racional. Com o arrocho na renda das famílias, muitos optam por um meio de transporte mais acessível e de menor custo de manutenção”, pontua.

Kidy também destaca que 2026 tende a ser naturalmente aquecido. “Ano eleitoral e de Copa do Mundo historicamente estimulam o consumo e ampliam o fluxo de crédito. Nossa meta é crescer acima de 2025, com foco em expansão sustentável.”

Cautela

Já o sócio-diretor do Grupo Motofácil, Cláudio Cotrim, vê 2026 com cautela. “Não será um ano fácil. Além dos inúmeros feriados e da Copa do Mundo, é ano eleitoral. O consumidor recebe uma avalanche de informações e o crédito está mais restrito”. Segundo ele, a inadimplência elevada e as taxas de juros impactam diretamente o poder de compra. “Todo o mercado de bens de maior valor agregado sofre com a limitação do crédito”.

Mesmo assim, o Grupo Motofácil projeta crescimento. “Estamos trabalhando com uma meta conservadora de 10% acima de 2025, conscientes do grau de endividamento da população”. O início do ano foi mais lento, influenciado pelo Carnaval antecipado, mas a expectativa é de retomada em março. “A injeção de recursos com o turismo e os eventos em Salvador tende a refletir positivamente nas vendas.”

Lançamentos renovam vitrines nas concessionárias

Entre as novidades aguardadas nas redes baianas, a Honda aposta na edição comemorativa da Honda CG 160 Titan 50 anos, na esportiva Honda CB1000 Hornet, na trail Honda XR 300L Tornado e na touring Honda GL1800 Gold Wing Tour.

A Yamaha destaca a chegada da Yamaha Ténéré 700, atualizações na Yamaha XMAX 300, a tecnologia híbrida da Yamaha Fluo Hybrid e o lançamento da Yamaha Aerox, voltada ao público urbano e jovem.

Atualizações

O sócio-diretor do Grupo Motofácil, Cláudio Cotrim, ressalta ainda que a linha 2026 recebeu atualizações em conectividade, segurança e eficiência, com destaque para a tecnologia híbrida da Yamaha Fluo Hybrid. A principal novidade para os próximos dias, porém, é o lançamento da Yamaha Aerox, scooter de perfil mais esportivo. “A Aerox representa um movimento estratégico importante. É um produto que une design esportivo, tecnologia e praticidade urbana, dialogando com um público jovem e conectado.”