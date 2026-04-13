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Fim da espera: Toyota lança primeiro carro elétrico no Brasil
SUV bZ4X marca a transição da fabricante para o segmento 100% elétrico no país; modelo traz tração integral, 343 cv e deve custar acima de R$ 300 mil
A Toyota inicia a comercialização do bZ4X no mercado brasileiro, marcando sua estreia oficial no segmento de veículos 100% elétricos (BEV).
O modelo utiliza a plataforma e-TNGA, desenvolvida especificamente para modelos a bateria, oferecendo uma nova proposta de mobilidade para a marca no país.
Motorização, potência e tração integral do bZ4X
O SUV chega ao Brasil equipado com dois motores elétricos, posicionados um em cada eixo, o que garante tração integral (AWD). O conjunto entrega uma potência combinada de 343 cv e torque imediato de 34,2 kgfm.
De acordo com os dados técnicos do fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,5 segundos.
Autonomia e tempo de recarga no padrão Inmetro
A bateria de íons de lítio possui capacidade de 73,1 kWh. No ciclo europeu (WLTP), o modelo alcança 540 km. Entretanto, sob as normas do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a autonomia homologada é de aproximadamente 400 km.
O bZ4X é compatível com carregamento rápido de até 150 kW (corrente contínua), permitindo recuperar 80% da energia em cerca de 30 minutos em estações de alta potência.
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Tecnologia interna e itens de segurança ativa
O interior do utilitário apresenta uma central multimídia de 14 polegadas e quadro de instrumentos digital em posição elevada. O pacote de segurança Toyota Safety Sense integra o veículo e oferece:
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
- Frenagem autônoma de emergência;
- Monitoramento de ponto cego;
- Assistente de permanência em faixa.
- Dimensões e posicionamento de preço no mercado
Com 4,69 metros de comprimento e 2,85 metros de entre-eixos, o bZ4X possui porte de SUV médio, com espaço interno otimizado pela ausência de túnel central. O porta-malas tem capacidade para 452 litros.
O preço estimado para o lançamento é superior a R$ 300 mil, posicionando o modelo como uma alternativa premium no portfólio da fabricante e competindo com rivais europeus e chineses de alta performance.
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