Fim da espera: Toyota lança primeiro carro elétrico no Brasil

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Toyota bZ4X - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota inicia a comercialização do bZ4X no mercado brasileiro, marcando sua estreia oficial no segmento de veículos 100% elétricos (BEV).

O modelo utiliza a plataforma e-TNGA, desenvolvida especificamente para modelos a bateria, oferecendo uma nova proposta de mobilidade para a marca no país.

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Motorização, potência e tração integral do bZ4X

Toyota bZ4X | Foto: Divulgação Toyota

O SUV chega ao Brasil equipado com dois motores elétricos, posicionados um em cada eixo, o que garante tração integral (AWD). O conjunto entrega uma potência combinada de 343 cv e torque imediato de 34,2 kgfm.

De acordo com os dados técnicos do fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,5 segundos.

Autonomia e tempo de recarga no padrão Inmetro

A bateria de íons de lítio possui capacidade de 73,1 kWh. No ciclo europeu (WLTP), o modelo alcança 540 km. Entretanto, sob as normas do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a autonomia homologada é de aproximadamente 400 km.

O bZ4X é compatível com carregamento rápido de até 150 kW (corrente contínua), permitindo recuperar 80% da energia em cerca de 30 minutos em estações de alta potência.

Tecnologia interna e itens de segurança ativa

Interna do Toyota bZ4X | Foto: Divulgação Toyota

O interior do utilitário apresenta uma central multimídia de 14 polegadas e quadro de instrumentos digital em posição elevada. O pacote de segurança Toyota Safety Sense integra o veículo e oferece:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);

Frenagem autônoma de emergência;

Monitoramento de ponto cego;

Assistente de permanência em faixa.

Dimensões e posicionamento de preço no mercado

Com 4,69 metros de comprimento e 2,85 metros de entre-eixos, o bZ4X possui porte de SUV médio, com espaço interno otimizado pela ausência de túnel central. O porta-malas tem capacidade para 452 litros.

O preço estimado para o lançamento é superior a R$ 300 mil, posicionando o modelo como uma alternativa premium no portfólio da fabricante e competindo com rivais europeus e chineses de alta performance.