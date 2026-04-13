Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PARA BRIGAR NO TOPO

Fim da espera: Toyota lança primeiro carro elétrico no Brasil

SUV bZ4X marca a transição da fabricante para o segmento 100% elétrico no país; modelo traz tração integral, 343 cv e deve custar acima de R$ 300 mil

Jair Mendonça Jr
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Toyota bZ4X
Toyota bZ4X -

A Toyota inicia a comercialização do bZ4X no mercado brasileiro, marcando sua estreia oficial no segmento de veículos 100% elétricos (BEV).

O modelo utiliza a plataforma e-TNGA, desenvolvida especificamente para modelos a bateria, oferecendo uma nova proposta de mobilidade para a marca no país.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Motorização, potência e tração integral do bZ4X

Toyota bZ4X
Toyota bZ4X | Foto: Divulgação Toyota

O SUV chega ao Brasil equipado com dois motores elétricos, posicionados um em cada eixo, o que garante tração integral (AWD). O conjunto entrega uma potência combinada de 343 cv e torque imediato de 34,2 kgfm.

De acordo com os dados técnicos do fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,5 segundos.

Autonomia e tempo de recarga no padrão Inmetro

A bateria de íons de lítio possui capacidade de 73,1 kWh. No ciclo europeu (WLTP), o modelo alcança 540 km. Entretanto, sob as normas do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a autonomia homologada é de aproximadamente 400 km.

O bZ4X é compatível com carregamento rápido de até 150 kW (corrente contínua), permitindo recuperar 80% da energia em cerca de 30 minutos em estações de alta potência.

Leia Também:

Citroën desbanca rivais com carro mais barato do Brasil em 2026
"Super Corolla" elétrico vende 3 mil unidades em 1 hora; veja detalhes
Versão mais barata do Jeep Renegade deixa de ser produzida no Brasil

Tecnologia interna e itens de segurança ativa

Interna do Toyota bZ4X
Interna do Toyota bZ4X | Foto: Divulgação Toyota

O interior do utilitário apresenta uma central multimídia de 14 polegadas e quadro de instrumentos digital em posição elevada. O pacote de segurança Toyota Safety Sense integra o veículo e oferece:

  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC);
  • Frenagem autônoma de emergência;
  • Monitoramento de ponto cego;
  • Assistente de permanência em faixa.
  • Dimensões e posicionamento de preço no mercado

Com 4,69 metros de comprimento e 2,85 metros de entre-eixos, o bZ4X possui porte de SUV médio, com espaço interno otimizado pela ausência de túnel central. O porta-malas tem capacidade para 452 litros.

O preço estimado para o lançamento é superior a R$ 300 mil, posicionando o modelo como uma alternativa premium no portfólio da fabricante e competindo com rivais europeus e chineses de alta performance.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro elétrico SUV médio Toyota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Toyota bZ4X
Play

Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

Toyota bZ4X
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Toyota bZ4X
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Toyota bZ4X
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

x