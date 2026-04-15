Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia identifica suspeitos por mortes de jovens desaparecidas na Bahia

Corpos de Elen Santos, 21, e Tamara Guimarães, 23, foram encontrados em área de mata em Porto Seguro

Luan Julião
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23
Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23 -

A investigação sobre o desaparecimento de duas jovens no extremo sul da Bahia teve um avanço significativo: a polícia já identificou os suspeitos de envolvimento nas mortes de Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23. Apesar disso, os investigados ainda não foram localizados.

As vítimas estavam desaparecidas desde a última sexta-feira, 10, quando saíram juntas para um passeio pela região de Corumbau. Os corpos foram encontrados na terça-feira, 14, enterrados em uma cova em uma área de vegetação, em Porto Seguro. A confirmação das mortes ocorreu no dia seguinte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No local onde os corpos foram localizados, equipes policiais recolheram um par de chinelos e um celular, materiais que devem passar por perícia e podem auxiliar no esclarecimento do crime.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão submetidos a exames de necropsia. Os laudos devem indicar as causas das mortes e ajudar a direcionar as próximas etapas da investigação, cuja linha principal ainda não foi divulgada.

Leia Também:

Saiba quem era o policial civil morto em ação no bairro de Tancredo Neves
Blogueiro baiano é alvo de ação que prendeu MC Poze, MC Ryan e dono da Choquei
Policial civil é morto após ser baleado no bairro de Tancredo Neves

Elen e Tamara moravam juntas na Aldeia Xandó, localizada no distrito de Caraíva. Segundo familiares, as duas saíram de motocicleta — que pertencia a Tamara — com a intenção de fazer um trajeto que incluía Corumbau, Prado e Montinho, seguindo depois para Porto Seguro. Após a saída, elas não mantiveram mais contato.

Diante do desaparecimento, familiares acionaram a polícia, que iniciou buscas na região com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, presente na área há cerca de um ano por conta de conflitos de terra.

Informações levantadas durante as apurações indicam que Tamara era mãe de uma criança de três anos e havia deixado a filha sob os cuidados da patroa antes de sair. Já Elen teve o nome associado a uma carta que circulou nas redes sociais após o desaparecimento, com conteúdo interpretado como despedida. A família, no entanto, afirma que o texto fazia parte de uma atividade profissional, e a polícia investiga o contexto em que foi produzido.

Familiares também relataram que Elen não apresentava comportamento estranho antes de desaparecer e não tinha envolvimento com drogas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x