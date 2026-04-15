Amigas que sumiram em passeio na Bahia são encontradas mortas em cova

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Jovens encontradadas mortas após 4 dias de desaparecimento - Foto: Reprodução

Desaparecidas desde sexta-feira, 10, as amigas Elen Santos da Silva, de 21 anos, e Tamara Martins Guimarães, de 23, foram encontradas mortas nesta terça-feira, 14, em uma cova em área de vegetação no município de Porto Seguro, segundo nota enviada pela Polícia Civil ao portal A TARDE.

Elas foram vistas pela última vez ao saírem na moto de Tamara, para um passeio no trecho Corumbau-Prado-Montinho, e em seguida iriam para Porto Seguro. No entanto, não deram mais notícias.

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As duas foram vistas pela última vez no veículo, na região de Corumbau, no Prado, região do Extremo-Sul da Bahia e, desde então, eram procuradas pela família.

No entorno do local, foram encontrados um par de chinelos e um celular, que serão periciados. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e autoria do crime, mas os suspeitos já foram identificados.

Polícia segue nas diligências

Diligências estão sendo realizadas para localiza-los e oitivas seguem em andamento para esclarecer a motivação do duplo homicídio.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames de necropsia. Os laudos devem contribuir para a identificação da causa das mortes e para o avanço das investigações.

A 3ª Delegacia Territorial (DT/Trancoso) instaurou um inquérito policial para apurar a circunstância do crime.

Quem eram as vítimas?

As jovens moravam juntas na Aldeia Xandó, área de preservação do distrito de Caraíva.

Tamara, de 23 anos, tinha uma filha de três anos. Ela teria deixado a criança com a patroa, afirmando que voltaria para pegá-la na manhã seguinte.

Elen, de 21 anos, chegou a deixar uma carta para a família, que viralizou nas redes sociais após o desaparecimento. No entanto, parentes da vítima afirmam que o texto foi feito em uma dinâmica proposta pela empresa em que ela trabalhava.