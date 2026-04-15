Tiradentes: PRF reforça fiscalização em rodovias durante feriado na Bahia

Equipes atuarão de forma intensificada - Foto: Ascom/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia inicia, na próxima sexta-feira, 17, a Operação Tiradentes 2026, que seguirá até a terça-feira, 21, com reforço no policiamento e na fiscalização nas rodovias federais do estado. A ação tem como foco principal a prevenção de sinistros de trânsito e a preservação de vidas durante o feriado de Tiradentes.

Durante o período, as equipes atuarão de forma intensificada, concentrando esforços nas condutas de risco que mais provocam ocorrências graves. Entre elas estão ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, não utilização do cinto de segurança e o uso do celular ao volante.

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Para este ano, a expectativa é de um fluxo menor de veículos em comparação a 2025, quando houve a coincidência entre a Sexta-feira Santa e o feriado de Tiradentes, o que aumentou significativamente a movimentação nas estradas.

Ainda assim, a PRF alerta para uma circulação intensa, especialmente de motoristas que seguem em direção a Salvador e às praias do sul do estado, com destaque para a BR-101.

Rodovias exigem atenção redobrada

As ações terão atenção especial nas principais rodovias federais da Bahia:

BR-324: principal via de acesso e saída de Salvador, apresenta fluxo elevado mesmo em dias comuns. Durante o feriado, a tendência é de intensificação do tráfego, com possibilidade de congestionamentos. Em períodos chuvosos, há registros de acúmulo de água na pista, exigindo redução de velocidade e maior atenção dos condutores, além do respeito à distância de segurança. Nessa rodovia, predominam sinistros do tipo colisão traseira.

BR-101: rodovia com maior registro de óbitos na Bahia, possui longos trechos de pista simples e grande movimentação em feriados, além de interligar importantes regiões do interior e dar acesso a destinos turísticos do litoral sul. Os principais registros são de colisões frontais, muitas vezes associadas a ultrapassagens indevidas.

BR-116: maior rodovia do país e de grande importância logística, com intenso fluxo de veículos de carga e passageiros. É a rodovia com maior número de sinistros na Bahia, com destaque para ocorrências relacionadas ao excesso de velocidade.

BR-242: importante corredor que interliga o oeste baiano à região central do estado, com alto fluxo de veículos de carga. Durante o feriado, a rodovia deve registrar aumento na movimentação, exigindo atenção redobrada dos usuários.

Orientações aos motoristas

A PRF informou que estará posicionada em pontos estratégicos, definidos a partir de análise de dados, priorizando trechos considerados críticos. A fiscalização será intensificada principalmente nas infrações que mais contribuem para acidentes graves.

A instituição reforça a importância de atitudes responsáveis por parte dos condutores. Entre as recomendações estão:



planejamento prévio da viagem

revisão do veículo

respeito à sinalização e aos limites de velocidade

manutenção da atenção constante ao dirigir

O uso do cinto de segurança por todos os ocupantes é indispensável. A PRF também alerta para que os motoristas não dirijam após consumir bebida alcoólica e evitem o uso do celular ao volante.