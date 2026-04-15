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FOLGÃO

Alba libera 4 dias de folga no Tiradentes em meio a sessões vazias

Trabalho no Legislativo baianos será retomado na quarta-feira, 22

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Plenário da Alba
Plenário da Alba -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) não terá expediente na próxima segunda-feira, 20, véspera do feriado de Tiradentes. A decisão foi publicada pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), no Diário Oficial do Legislativo.

Com a folga, deputados e servidores só voltam ao trabalho na quarta-feira, 22, a partir das 9h, quando as comissões retomam as atividades.

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A pausa acontece em um momento de baixa produtividade na Assembleia Legislativa. Desde o início do ano, a Casa tem enfrentado sessões esvaziadas e dificuldade para reunir quórum para votações importantes.

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Apesar de a presidência e os líderes terem prometido mais ritmo de trabalho, o plenário tem registrado sessões rápidas e com pouca presença de deputados.

Em fevereiro, por exemplo, houve sessões que duraram apenas 14 segundos por falta de deputados no plenário. Já nesta terça-feira, 14, a ausência de parlamentares voltou a travar a votação do reajuste salarial do magistério estadual.

Efeito do ano eleitoral

Em ano de eleições, é comum que a atividade legislativa diminua, já que muitos parlamentares passam a priorizar agendas em suas bases no interior do estado.

A presidente Ivana Bastos, que costuma comparecer às sessões, tem reclamado da recorrente ausência dos colegas.

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Alba Ivana Bastos tiradentes

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