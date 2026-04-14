FERIADO PROLONGADO
Estado e Prefeitura confirmam ponto facultativo na segunda-feira
Ponto facultativo foi anunciado para a véspera do feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou ponto facultativo aos servidores públicos da Bahia na segunda-feira, 20, véspera do feriado de Tiradentes. O decreto será divulgado na edição desta quarta, 15, do Diário Oficial do Estado.
“Um final de semana estendido para descansar, curtir a família. Aproveitem”, disse Jerônimo.
Procurada pelo portal A TARDE, a Prefeitura confirmou que também dará ponto facultativo aos funcionários municipais na data.
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