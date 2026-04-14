Estado e Prefeitura confirmam ponto facultativo na segunda-feira

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Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, ao lado de Bruno Reis, prefeito de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou ponto facultativo aos servidores públicos da Bahia na segunda-feira, 20, véspera do feriado de Tiradentes. O decreto será divulgado na edição desta quarta, 15, do Diário Oficial do Estado.

“Um final de semana estendido para descansar, curtir a família. Aproveitem”, disse Jerônimo.

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Procurada pelo portal A TARDE, a Prefeitura confirmou que também dará ponto facultativo aos funcionários municipais na data.