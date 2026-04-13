SALVADOR
Feriado prolongado! Salvador libera folga de 4 dias no Tiradentes
Decreto da Prefeitura garante descanso prolongado para servidores
Os servidores municipais de Salvador já podem se preparar: vem mais um feriadão por aí. A Prefeitura oficializou ponto facultativo no dia 20 de abril, estendendo o descanso em torno do feriado de Dia de Tiradentes e garantindo quatro dias seguidos de folga.
A medida amplia o período de descanso iniciado na Semana Santa e reforça o calendário de pausas no serviço público municipal.
Folga prolongada confirmada
A decisão foi publicada por meio do Decreto nº 41.528 no Diário Oficial do Município. Com isso, o expediente nas repartições do Poder Executivo será suspenso na segunda-feira (20), véspera do feriado de Tiradentes.
O mesmo decreto também já havia estabelecido ponto facultativo no dia 2 de abril, quinta-feira da Semana Santa.
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Como fica a compensação
Apesar da folga extra, os servidores terão que compensar as horas não trabalhadas. A reposição será feita com o acréscimo de uma hora na carga mensal, em dias úteis antes ou depois das datas.
As regras detalhadas ainda serão definidas pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), e caberá às chefias acompanhar o cumprimento da carga horária.
Serviços não param
Mesmo com a suspensão do expediente administrativo, áreas consideradas essenciais seguem operando normalmente. Entre elas estão saúde, mobilidade, ordem pública e fiscalização urbana.
Também permanecem em funcionamento a Guarda Civil Municipal e os Conselhos Tutelares, com organização definida por cada órgão.
Entenda o feriado
O dia 21 de abril marca o feriado nacional de Tiradentes, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira.
Ele foi executado em 1792 e se tornou símbolo da luta contra o domínio colonial português. A data foi oficializada como feriado em 1890 e, desde então, representa os ideais de liberdade e independência no Brasil.
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