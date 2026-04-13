Mãe Bernadete: julgamento começa e pode durar mais de um dia em Salvador

Fórum Ruy Barbosa - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O julgamento dos dois homens denunciados pelo Ministério Público da Bahia pelo assassinato da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, começou com atraso na manhã desta segunda-feira, 13, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A justificativa informada para a demora foi a leitura do processo pelos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença.

A audiência havia sido inicialmente marcada para o fim de fevereiro, mas foi adiada a pedido da defesa. Segundo apurado pelo portal A TARDE, a sessão desta segunda deve durar 12h.

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São julgados Arielson da Conceição Santos, apontado como o executor, e Marílio dos Santos, identificado como o mandante. Marílio, no entanto, está foragido e é representado no processo por advogado constituído.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, se houver a necessidade de estender o julgamento por mais de um dia, a continuação ocorrerá nesta terça-feira, 14, também às 08h.

Ainda conforme apurado pelo A TARDE, a segurança foi reforçada no local para garantir a realização da sessão.

Acusações

De acordo com o Ministério Público da Bahia, os réus respondem por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Arielson também responde por crime de roubo.

Outras três pessoas denunciadas pelo MP baiano, Josevan Dionísio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus, ainda não têm data definida para julgamento.

O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, afirmou que a presença do Governo do Estado no júri, é uma maneira de reafirmar a confiança na Justiça.

"É reafirmar nossa expectativa de que hoje a sociedade baiana possa ter uma resposta concreta sobre os responsáveis por essa morte e possa aplicar a essas pessoas a responsabilização de vida sobre o crime que cometeram, mas é sobretudo reafirmar a nossa posição de repúdio a crimes como esse, a práticas que viola direitos de defensores de direitos humanos que são um patrimônio da democracia", disse.

Felipe Freitas | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Relembre o crime

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na sede da associação quilombola, na comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ela foi atingida por 25 disparos dentro da própria residência.

Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros | Foto: Reprodução

No momento do crime, três netos da líder quilombola, de 12, 13 e 18 anos, estavam na casa. A violência da execução, ocorrida no espaço símbolo de resistência da comunidade, gerou forte comoção nacional.

As investigações da Polícia Civil, no âmbito da Operação Pacific, com apoio do Gaeco do Ministério Público e da 7ª Promotoria de Justiça de Simões Filho, apontam que a motivação do crime estaria ligada à atuação firme de Mãe Bernadete contra a expansão do tráfico de drogas dentro do quilombo.