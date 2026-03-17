Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERFIL

Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete

Homens foram presos durante uma operação em Simões Filho nesta terça-feira, 17

*Redação Portal Massa

Por *Redação Portal Massa

17/03/2026 - 12:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete
-

Desde as primeiras horas desta manhã de terça-feira (17), a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), fechou o cerco contra a facção Bonde do Maluco (BDM), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Até o momento, dois dos elementos envolvidos na morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico foram capturados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Grupo A TARDE apurou com exclusividade que Josevan Dionísio dos Santos, vulgo 'Bz' ou 'Buzuim', e Ydney Carlos dos Santos, conhecido como 'Café', estão entre os presos nesta manhã.

Além deles, um outro integrante, Marílio dos Santos, apelidado como 'Maquinista' ou 'Gordo', segue foragido. Ele é considerado o mandante e mentor intelectual do assassinato a líder religiosa. Agentes seguem no rastro de mais envolvidos ao longo do dia.

Procurados e perigosos

O trio foi considerado alvo prioritário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em meados de 2024, quando foi inserido no naipe de ‘Ouros’ do Baralho do Crime da pasta. De acordo com as autoridades, eles atuam nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, na RMS.

Com isso, as cartas ‘Ás de Ouros’, ‘Dama de Ouros’ e ‘Nove de Ouros’ passaram a estampar os rostos dos elementos, cada um com um papel específico no homicídio de Mãe Bernadete e no gerenciamento dos esquemas criminosos da facção Bonde do Maluco.

Leia Também:

Caso Andrei: audiência pode permitir acordo e livrar réus de processo criminal
Jovem que perdeu braço em Cajazeiras diz viver de 'bicos' e pede justiça
Material sexual infantojuvenil: PF investiga Bahia por comércio ilegal

Confira:

‘Ás de Ouros’: Marílio dos Santos

Deu a ordem para matar a líder quilombola por atrapalhar os interesses dos criminosos com o tráfico de drogas na região.

Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete
| Foto: Divulgação / SSP-BA

‘Dama de Ouros’: Ydney Carlos dos Santos de Jesus

Gerente do tráfico local, braço direito de Marílio e teria auxiliado no plano de execução da ialorixá.

Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete
| Foto: Divulgação / SSP-BA

‘Nove de Ouros’: Josevan Dionisio dos Santos

Apontado como um dos executores imediatos do crime.

Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete
| Foto: Divulgação / SSP-BA

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bdm mãe bernadete Polícia Civil simões filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x