Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete

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- Foto: Divulgação / Polícia Civil da Bahia

Desde as primeiras horas desta manhã de terça-feira (17), a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), fechou o cerco contra a facção Bonde do Maluco (BDM), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Até o momento, dois dos elementos envolvidos na morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico foram capturados.

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O Grupo A TARDE apurou com exclusividade que Josevan Dionísio dos Santos, vulgo 'Bz' ou 'Buzuim', e Ydney Carlos dos Santos, conhecido como 'Café', estão entre os presos nesta manhã.

Além deles, um outro integrante, Marílio dos Santos, apelidado como 'Maquinista' ou 'Gordo', segue foragido. Ele é considerado o mandante e mentor intelectual do assassinato a líder religiosa. Agentes seguem no rastro de mais envolvidos ao longo do dia.

Procurados e perigosos

O trio foi considerado alvo prioritário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em meados de 2024, quando foi inserido no naipe de ‘Ouros’ do Baralho do Crime da pasta. De acordo com as autoridades, eles atuam nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, na RMS.

Com isso, as cartas ‘Ás de Ouros’, ‘Dama de Ouros’ e ‘Nove de Ouros’ passaram a estampar os rostos dos elementos, cada um com um papel específico no homicídio de Mãe Bernadete e no gerenciamento dos esquemas criminosos da facção Bonde do Maluco.

Confira:

‘Ás de Ouros’: Marílio dos Santos

Deu a ordem para matar a líder quilombola por atrapalhar os interesses dos criminosos com o tráfico de drogas na região.

| Foto: Divulgação / SSP-BA

‘Dama de Ouros’: Ydney Carlos dos Santos de Jesus

Gerente do tráfico local, braço direito de Marílio e teria auxiliado no plano de execução da ialorixá.

| Foto: Divulgação / SSP-BA

‘Nove de Ouros’: Josevan Dionisio dos Santos

Apontado como um dos executores imediatos do crime.