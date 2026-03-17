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Saiba quem são integrantes do BDM suspeitos de matar Mãe Bernadete
Homens foram presos durante uma operação em Simões Filho nesta terça-feira, 17
Por *Redação Portal Massa
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Desde as primeiras horas desta manhã de terça-feira (17), a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), fechou o cerco contra a facção Bonde do Maluco (BDM), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Até o momento, dois dos elementos envolvidos na morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico foram capturados.
O Grupo A TARDE apurou com exclusividade que Josevan Dionísio dos Santos, vulgo 'Bz' ou 'Buzuim', e Ydney Carlos dos Santos, conhecido como 'Café', estão entre os presos nesta manhã.
Além deles, um outro integrante, Marílio dos Santos, apelidado como 'Maquinista' ou 'Gordo', segue foragido. Ele é considerado o mandante e mentor intelectual do assassinato a líder religiosa. Agentes seguem no rastro de mais envolvidos ao longo do dia.
Procurados e perigosos
O trio foi considerado alvo prioritário da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em meados de 2024, quando foi inserido no naipe de ‘Ouros’ do Baralho do Crime da pasta. De acordo com as autoridades, eles atuam nos municípios de Simões Filho e São Sebastião do Passé, na RMS.
Com isso, as cartas ‘Ás de Ouros’, ‘Dama de Ouros’ e ‘Nove de Ouros’ passaram a estampar os rostos dos elementos, cada um com um papel específico no homicídio de Mãe Bernadete e no gerenciamento dos esquemas criminosos da facção Bonde do Maluco.
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Confira:
‘Ás de Ouros’: Marílio dos Santos
Deu a ordem para matar a líder quilombola por atrapalhar os interesses dos criminosos com o tráfico de drogas na região.
‘Dama de Ouros’: Ydney Carlos dos Santos de Jesus
Gerente do tráfico local, braço direito de Marílio e teria auxiliado no plano de execução da ialorixá.
‘Nove de Ouros’: Josevan Dionisio dos Santos
Apontado como um dos executores imediatos do crime.
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