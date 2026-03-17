Líderes e 'gerentes financeiros' do tráfico são alvos de operação em Simões Filho

Operação Cluster - Foto: Ilustrativa

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Cluster com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e a prática de crimes violentos em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a PC, a ação é resultado de uma investigação iniciada em 2025 pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), que identificou a atuação de integrantes de um grupo criminoso, responsáveis pela coordenação de atividades ilícitas na região, incluindo a venda de entorpecentes, o comércio ilegal de armas de fogo e a participação em homicídios.

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De acordo com as investigações, entre os principais alvos da operação estão lideranças da organização criminosa e indivíduos encarregados da gestão financeira do grupo, conhecidos como “gerentes financeiros”, responsáveis por administrar os recursos obtidos com as atividades ilegais.

As diligências contam com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil, como os Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Investigações Criminais (DEIC) e de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), além da Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER).

A operação também tem a participação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que atua de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais e nas diligências operacionais.

As equipes policiais seguem em campo realizando as diligências, e novas informações sobre prisões e apreensões serão divulgadas, conforme o avanço da operação.