Idoso de 78 anos é morto a pauladas em propriedade rural na Bahia

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Seu Rosa, como era mais conhecido, foi morto a pauladas - Foto: Reprodução Augusto Urgente

O idoso Rosalvo Cerqueira da Silva, de 78 anos, foi morto a pauladas, na noite de domingo, 15, em uma propriedade rural nas proximidades do distrito de Lagoa 33, no município de Ourolândia, no norte da Bahia.

De acordo com informações, um homem, que não teve o nome revelado, invadiu a casa de seu Rosa, como o idoso era muito conhecido na região, e o golpeou diversas vezes com um pedaço de madeira.

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Relatos apontam que, antes do crime, o suspeito teria se envolvido em uma discussão com um dos filhos da vítima, situação que pode ter motivado o ataque.

Após o homicídio, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito no município de Umburanas, onde ele foi detido.

Ainda segundo informações, além deste crime, o homem também é investigado por suspeita de ter atirado contra o próprio pai e de possível participação em outro homicídio registrado na região.

O corpo de Rosalvo Cerqueira da Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina.

O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jacobina e permanece à disposição da Justiça. Com ele, apreendidas armas de fogo. As informações são do site Augusto Urgente.