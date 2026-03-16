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FEMINICÍDIO

Mulher é morta com 17 facadas em Salvador; marido é preso em flagrante

Após crime, homem ligou para filho da mulher e confessou tê-la matado

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/03/2026 - 18:59 h

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Vanda foi morta com 17 facadas
Vanda foi morta com 17 facadas -

Uma mulher, de 49 anos, identificada como Vanda Jesus de Souza, foi morta a facadas neste domingo, 15, em uma residência localizada na Travessa São Domingos, no bairro da Federação, em Salvador. Ela foi assassinada com 17 golpes.

Informações preliminares dão conta de que o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Ivan Paulo Santos Bomfim, de 66. Ainda segundo relatos, após o crime, o homem teria ligado para o filho de Vanda e dito que havia a matado.

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Ao saber do fato, o rapaz foi até o imóvel, mas quando chegou, encontrou a mãe morta. O corpo foi localizado no sofá.

Moradora do Povoado Peixe, a cerca de 5 km de Capim Grosso, no centro-norte baiano, Vanda teria vindo a Salvador a pedido do homem. De acordo com familiares, o suspeito alegou que passaria por uma cirurgia e precisaria da ajuda dela durante a recuperação.

Depois do crime, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi contido por populares e entregue a policiais militares que atenderam a ocorrência. A faca usada no crime foi localizada.

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Ivan Paulo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), na Casa da Mulher Brasileira, onde o caso foi registrado como feminicídio.

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Tags:

feminicídio feminicídio Bahia Polícia Civil Polícia Militar BA Salvador

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