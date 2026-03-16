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POLÍCIA

Enfermeira é presa após marido ser morto a facadas durante discussão em Salvador

Polícia encontrou o corpo da vítima dentro da residência após vizinhos relatarem uma discussão entre o casal

Luan Julião

Por Luan Julião

16/03/2026 - 16:26 h

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A suspeita, identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos
A suspeita, identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos -

Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante na noite de domingo, 15, suspeita de matar o próprio companheiro dentro da casa onde o casal morava, no bairro de Nova Brasília, em Salvador. A suspeita, identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos, é enfermeira.

De acordo com informações da polícia, moradores da região acionaram equipes da Polícia Militar após ouvirem uma discussão intensa na residência. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo de Atanael Gonzaga Bispo, de 54 anos, já sem sinais de vida. Ele teria sido atingido por golpes de faca.

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Em depoimento, a mulher afirmou que atacou o marido depois de ter sido agredida por ele durante a discussão. Ela foi detida no local e encaminhada para os procedimentos legais. A suspeita deve passar por audiência de custódia na manhã de terça-feira, 17.

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A investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá apurar as circunstâncias do crime.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que tomou conhecimento da situação por meio da imprensa e lamentou o ocorrido. A entidade destacou que repudia qualquer tipo de violência e ressaltou que a enfermagem é uma profissão voltada à preservação da vida e ao respeito à dignidade humana. O conselho também afirmou que acompanhará o andamento das investigações conduzidas pelas autoridades.

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Tags:

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