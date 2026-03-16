Adolescente esfaqueia três colegas dentro de escola

Escola onde o ataque foi realizado - Foto: Reprodução | Google Maps

Um adolescnte esfaqueou três colegas de classe na manhã desta segunda-feira, 16, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Cristiano Barbosa e Silva, onde o garoto estudava.

Segundo informações divulgadas pela governadora Raquel Lyra (PSD), o autor do crime foi detido pela Polícia Militar e duas das vítimas foram encaminhadas ao hospital, para receberem os devidos atendimentos médicos.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou o atendimento no local para um dos jovens, que não precisou ser hospitalizado. Todas as vítimas estão fora de perigo e seguem em observação.

Espaço seguro

Em nota, a governadora de Pernambuco também informou que as escolas devem ser um espaço seguro para os jovens e que crimes como esses devem ser combatidos nas unidades de ensino.

“Estou acompanhando as ações da polícia no triste episódio envolvendo quatro adolescentes, sendo três delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul”, escreveu ela.

“Neste momento, a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo. Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência”, completou.