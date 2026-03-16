Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FACÇÃO CARNAVALESCA

Cantor é preso após pedir ‘rajada’ de tiros em bloco de Carnaval

O momento foi registrado por pessoas que estavam no local

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 8:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista foi detido pelos policias
O artista foi detido pelos policias -

MC Urubuzinho foi preso preventivamante neste domingo, 15. O cantor foi acusado de incitar criminosos a efetuarem disparos de arma de fogo durante um bloco de Carnaval no Morro São Bento, em Santos, litoral de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por MC Urubuzinho, O Realista! (@mcurubuzinhooficial)

Em registros, que foram feitos por pessoas que estavam no local, o artista pede uma ‘rajada’ de tiros para o alto, o que é prontamente atendido pelos homens . “Só quem é criminoso sabe essa”, diz ele antes de cantar uma das canções.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a festa, do tipo baile funk, teria ligação com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em nota, o órgão público também informou que os vídeos estão sendo analisados e a investigação segue sob o comando do 1º Distrito Policial de Santos, que está identificando os participantes do evento e cumprindo as medidas judiciais para responsabilizar os autores dos disparos.

Leia Também:

Pai é preso por estuprar próprio filho após criança revelar traição
Homem é baleado em estacionamento de evento em Salvador
Suspeito de decapitar mulher é preso em destino turístico da Bahia

Rivalidade com outras facções

Outro ponto que chamou a atenção na gravação de MC Urubuzinho foi a incitação da rivalidade com facções criminosas do Rio de Janeiro. Em um dos trechos, ele pergunta aos traficantes qual deles fecha com o Peixão, apelido de Álvaro Malaquias Santa Rosa, chefe da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP).

Em seguida, ele afirma que o PCC está em uma caçada ao “Urso”, apelido de Edgar Alves Andrade, líder do Comando Vermelho (CV), que está sendo procurado pela polícia carioca, com uma recompensa de R$ 100 mil para aqueles que oferecerem informações sobre seu paradeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor carnaval PCC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista foi detido pelos policias
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

O artista foi detido pelos policias
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

O artista foi detido pelos policias
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

O artista foi detido pelos policias
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x