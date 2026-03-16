Cantor é preso após pedir ‘rajada’ de tiros em bloco de Carnaval

O artista foi detido pelos policias - Foto: Reprodução | Instagram

MC Urubuzinho foi preso preventivamante neste domingo, 15. O cantor foi acusado de incitar criminosos a efetuarem disparos de arma de fogo durante um bloco de Carnaval no Morro São Bento, em Santos, litoral de São Paulo.

Em registros, que foram feitos por pessoas que estavam no local, o artista pede uma ‘rajada’ de tiros para o alto, o que é prontamente atendido pelos homens . “Só quem é criminoso sabe essa”, diz ele antes de cantar uma das canções.

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MC Urubuzinho cantando no Carnaval de Santos no Morro São Bento. pic.twitter.com/mzVvDwbiIw — ℂ𝔸𝕆𝕊 ℕ𝕆 ℝ𝕀𝕆 𝔻𝔼 𝕁𝔸ℕ𝔼𝕀ℝ𝕆 (@CAOSNORJ021) February 18, 2026

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a festa, do tipo baile funk, teria ligação com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em nota, o órgão público também informou que os vídeos estão sendo analisados e a investigação segue sob o comando do 1º Distrito Policial de Santos, que está identificando os participantes do evento e cumprindo as medidas judiciais para responsabilizar os autores dos disparos.

Rivalidade com outras facções

Outro ponto que chamou a atenção na gravação de MC Urubuzinho foi a incitação da rivalidade com facções criminosas do Rio de Janeiro. Em um dos trechos, ele pergunta aos traficantes qual deles fecha com o Peixão, apelido de Álvaro Malaquias Santa Rosa, chefe da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP).

Em seguida, ele afirma que o PCC está em uma caçada ao “Urso”, apelido de Edgar Alves Andrade, líder do Comando Vermelho (CV), que está sendo procurado pela polícia carioca, com uma recompensa de R$ 100 mil para aqueles que oferecerem informações sobre seu paradeiro.