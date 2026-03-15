CRIME BRUTAL
Suspeito de decapitar mulher é preso em destino turístico da Bahia
O corpo da vítima foi encontrado decapitado e com um dos pés e uma das mãos decepados
Por Leilane Teixeira
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Um jovem de 19 anos, investigado por participação no assassinato de uma mulher no sul da Bahia, foi preso na sexta-feira, 13, no município de Itacaré. A vítima, identificada como Miriam Torres dos Santos, de 30 anos, foi encontrada morta e com o corpo mutilado.
De acordo com as investigações, o cadáver apresentava sinais de extrema violência. A mulher foi decapitada e também teve um dos pés e uma das mãos decepados após ser atingida por golpes de facão.
O corpo foi localizado no dia 9 de fevereiro, no distrito de Taboquinhas, área rural do município. A partir daí, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Itacaré, iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.
Durante as diligências, os investigadores reuniram elementos que apontaram os possíveis envolvidos e solicitaram à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos.
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Prisão do jovem
O homem de 19 anos foi localizado por uma equipe da Polícia Militar da Bahia enquanto realizava rondas na região conhecida como Cachimbo Seco. Após ser abordado, ele foi conduzido para a delegacia de Itacaré, onde teve o mandado de prisão cumprido.
O suspeito permanece detido e está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.
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