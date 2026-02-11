Menu
POLÍCIA
MORTE BRUTAL

Mulher desaparecida na Bahia é encontrada morta e decapitada

Corpo foi localizado nesta segunda-feira, 9, dentro de córrego

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/02/2026 - 22:31 h

Miriam deixou três filhos pequenos
Miriam deixou três filhos pequenos -

As buscas por Miriam Torres dos Santos, de 30 anos, desaparecida desde a última quinta-feira, 5, em Itacaré, no sul da Bahia, terminou de forma trágica, nesta segunda-feira, 9. O corpo dela foi localizado decapitado dentro de um córrego, na zona rural, em uma área conhecida como Terra Nova. Parte do corpo ainda não foi encontrado.

Informações preliminares dão conta de que Miriam, que era moradora da localidade Inco, nas proximidades de Taboquinhas, distrito de Itacaré, foi vista pela última vez com vida, na quarta-feira, 4, na companhia de um homem. Ainda segundo relatos, dois rapazes da região desapareceram no mesmo período que a mulher.

Vizinhos relatam que Miriam era mãe de três crianças e tida como uma pessoa tranquila. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias, autoria e motivação do crime. As informações são do Plantão de Notícias Itacaré.

