Dois homens são mortos a tiros dentro de residência na RMS

Dois homens foram assassinados na tarde desta quarta-feira, 11, no bairro Genaro, em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu dentro de uma residência e assustou moradores da localidade.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas foram encontradas já sem sinais vitais, ambas com marcas de disparos de arma de fogo. Até o momento, os nomes não foram divulgados oficialmente.

Equipes acionadas

Equipes da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas após relatos de tiros na região. Ao chegarem ao imóvel, os policiais confirmaram as mortes.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e fez a remoção dos corpos. As circunstâncias do duplo homicídio ainda são investigadas pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.