Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Pai de santo é preso acusado de estuprar mulheres e adolescentes

Líder religioso foi denunciado por cerca de cinco vítimas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/02/2026 - 15:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso
Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso -

Conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso nesta terça-feira, 10, em Sobradinho II, no Distrito Federal. O pai de santo foi denunciado por cerca de cinco vítimas, entre elas, menores de idade, e está sendo investigado por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude.

Segundo informações do G1 DF, Leandro estava foragido desde agosto de 2025. Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar foi notificada sobre um possível esconderijo do suspeito em um condomínio da região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a operação, duas mulheres receberam os policiais na residência. Enquanto os agentes avistavam o foragido tentando escapar pelos fundos do imóvel, as mulheres tentavam impedir a ação policial. Após buscas detalhadas no interior da casa, a equipe localizou Leandro escondido embaixo de uma cama. Ele foi detido e encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia.

Leia Também:

Homem é preso após roubo e abuso contra jovem em barraca de Itapuã
Salvador: PM baleado pela esposa é transferido para hospital privado
Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Sobre a investigação

A investigação, iniciada em agosto de 2025, aponta que Leandro cometeu os abusos entre 2024 e 2025 em um terreiro, do qual era responsável em Planaltina, e em uma loja de artigos religiosos em Sobradinho.

O suspeito utilizava o pretexto de rituais religiosos para abusar das mulheres. De acordo com os relatos, as vítimas eram ameaçadas pelo líder espiritual para que não buscassem ajuda nem formalizassem denúncias. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do TJDFT.

Em entrevista à TV Globo, uma das vítimas relatou que Leandro "não tinha restrições" sobre o local onde cometia os abusos. Ela contou que começou a frequentar o terreiro após um divórcio e foi forçada a manter relações com o suspeito. Leandro teria ameaçado o filho da vítima caso ela o denunciasse, utilizando, inclusive, nomes de entidades religiosas para proferir as ameaças.

Outra vítima, hoje com 18 anos, relatou que os abusos começaram em 2024. Segundo o depoimento, Leandro afirmava ter recebido ordens de uma entidade para que ela dormisse em sua casa aos finais de semana para "curar ansiedade e depressão".

A jovem relatou que ele oferecia chás ou sucos que a deixavam sonolenta. Em uma ocasião em que não ingeriu a bebida, ela acordou com o suspeito nu sobre ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

pai de santo pai de santo investigado Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso
Play

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador

Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

x