Pai de santo é preso acusado de estuprar mulheres e adolescentes

Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso - Foto: Reprodução

Conhecido como Pai Leandro de Oxóssi, Leandro Mota Pereira foi preso nesta terça-feira, 10, em Sobradinho II, no Distrito Federal. O pai de santo foi denunciado por cerca de cinco vítimas, entre elas, menores de idade, e está sendo investigado por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude.

Segundo informações do G1 DF, Leandro estava foragido desde agosto de 2025. Na noite desta terça-feira, a Polícia Militar foi notificada sobre um possível esconderijo do suspeito em um condomínio da região.

Durante a operação, duas mulheres receberam os policiais na residência. Enquanto os agentes avistavam o foragido tentando escapar pelos fundos do imóvel, as mulheres tentavam impedir a ação policial. Após buscas detalhadas no interior da casa, a equipe localizou Leandro escondido embaixo de uma cama. Ele foi detido e encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia.

Sobre a investigação

A investigação, iniciada em agosto de 2025, aponta que Leandro cometeu os abusos entre 2024 e 2025 em um terreiro, do qual era responsável em Planaltina, e em uma loja de artigos religiosos em Sobradinho.

O suspeito utilizava o pretexto de rituais religiosos para abusar das mulheres. De acordo com os relatos, as vítimas eram ameaçadas pelo líder espiritual para que não buscassem ajuda nem formalizassem denúncias. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do TJDFT.

Em entrevista à TV Globo, uma das vítimas relatou que Leandro "não tinha restrições" sobre o local onde cometia os abusos. Ela contou que começou a frequentar o terreiro após um divórcio e foi forçada a manter relações com o suspeito. Leandro teria ameaçado o filho da vítima caso ela o denunciasse, utilizando, inclusive, nomes de entidades religiosas para proferir as ameaças.

Outra vítima, hoje com 18 anos, relatou que os abusos começaram em 2024. Segundo o depoimento, Leandro afirmava ter recebido ordens de uma entidade para que ela dormisse em sua casa aos finais de semana para "curar ansiedade e depressão".

A jovem relatou que ele oferecia chás ou sucos que a deixavam sonolenta. Em uma ocasião em que não ingeriu a bebida, ela acordou com o suspeito nu sobre ela.