HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso após roubo e abuso contra jovem em barraca de Itapuã

Suspeito teria roubado o dinheiro do caixa antes de forçar a vítima a ato sexual

Luan Julião

Por Luan Julião

11/02/2026 - 14:35 h

Ataque aconteceu quando a jovem estava sozinha no estabelecimento
Um homem suspeito de assaltar e cometer violência sexual contra uma jovem de 19 anos foi preso no início da tarde desta quarta-feira, 11, em Salvador. O crime ocorreu poucas horas antes, durante a madrugada, em uma barraca localizada na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o suspeito teria chegado ao estabelecimento portando uma faca. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação. Ele teria anunciado o assalto, recolhido o dinheiro do caixa e, em seguida, sob ameaça da arma branca, forçado a vítima a praticar ato sexual.

A jovem estava sozinha no momento da ação criminosa.

Vítima está abalada

Familiares relataram que a vítima ficou profundamente abalada após o ocorrido. Segundo pessoas próximas, a jovem permanece em casa e enfrenta dificuldades emocionais para retomar a rotina.

O caso provocou indignação entre moradores e comerciantes da região, que relatam preocupação com a segurança na área, especialmente durante a madrugada.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 32º Batalhão foram acionadas ainda durante a madrugada para averiguar a denúncia de assalto a um estabelecimento comercial na Avenida Dorival Caymmi.

Conforme a PM, os policiais mantiveram contato com a solicitante no local e realizaram rondas na região, mas o suspeito não foi localizado naquele momento.

