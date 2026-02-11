Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRIBUNAL DO CRIME

Menina de 13 anos é vítima de estupro coletivo após ser confundida por traficantes

Vítima foi liberada após criminosos perceberem erro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/02/2026 - 10:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Crime ocorreu São João de Meriti
Crime ocorreu São João de Meriti -

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de um estupro coletivo cometido por seis homens em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a jovem teria sido confundida por traficantes com outra menina, que seria namorada de um criminoso do Comando Vermelho. Ela teria sido liberada apenas após um dos criminosos perceber o equívoco.

Durante uma operação contra os envolvidos no estupro coletivo, na manhã desta quarta-feira, cinco pessoas foram alvo de mandados, tanto em São João de Meriti quanto em Belford Roxo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontaram que seis pessoas, incluindo uma mulher que segurou a vítima e um adolescente, praticaram o ato criminoso. Desses, um foi preso após ser espancado por criminosos e outro foi morto por bandidos.

Segundo a polícia, a vítima relatou que estava em uma praça da região, acompanhada de uma amiga, quando foi abordada por um grupo de homens que a levaram para dentro de um carro.

Leia Também:

Caso Master: investigado joga mala de dinheiro pela janela ao ver PF
Bahia é alvo de operação da PF contra rede internacional de abusos sexuais
Policial militar é baleado por esposa em Cajazeiras 11

De acordo com os agentes, a jovem denunciou o caso logo após o ocorrido. Devido às lesões, ela precisou de atendimento médico, momento em que relatou a violência. A vítima contou, também, que foi atingida por um tiro de raspão na cabeça e sofreu constantes ameaças.

A Polícia Civil informou que, conforme a linha inicial das investigações, a adolescente teria participado de um baile funk organizado por uma facção rival, embora residisse em uma área dominada por outro grupo criminoso. Ao voltar para casa, traficantes da região onde ela mora teriam descoberto a situação e praticado o crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho criminosos Estupro coletivo Operação policial tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime ocorreu São João de Meriti
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Crime ocorreu São João de Meriti
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Crime ocorreu São João de Meriti
Play

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador

Crime ocorreu São João de Meriti
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

x