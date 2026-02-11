Menina de 13 anos é vítima de estupro coletivo após ser confundida por traficantes

Crime ocorreu São João de Meriti - Foto: Ilustrativa

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de um estupro coletivo cometido por seis homens em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a jovem teria sido confundida por traficantes com outra menina, que seria namorada de um criminoso do Comando Vermelho. Ela teria sido liberada apenas após um dos criminosos perceber o equívoco.

Durante uma operação contra os envolvidos no estupro coletivo, na manhã desta quarta-feira, cinco pessoas foram alvo de mandados, tanto em São João de Meriti quanto em Belford Roxo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontaram que seis pessoas, incluindo uma mulher que segurou a vítima e um adolescente, praticaram o ato criminoso. Desses, um foi preso após ser espancado por criminosos e outro foi morto por bandidos.

Segundo a polícia, a vítima relatou que estava em uma praça da região, acompanhada de uma amiga, quando foi abordada por um grupo de homens que a levaram para dentro de um carro.

De acordo com os agentes, a jovem denunciou o caso logo após o ocorrido. Devido às lesões, ela precisou de atendimento médico, momento em que relatou a violência. A vítima contou, também, que foi atingida por um tiro de raspão na cabeça e sofreu constantes ameaças.

A Polícia Civil informou que, conforme a linha inicial das investigações, a adolescente teria participado de um baile funk organizado por uma facção rival, embora residisse em uma área dominada por outro grupo criminoso. Ao voltar para casa, traficantes da região onde ela mora teriam descoberto a situação e praticado o crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti.

