POLÍCIA
GRAVE

Policial militar é baleado por esposa em Cajazeiras 11

Mulher foi conduzia à delegacia, juntamente com a arma utilizada no crime

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/02/2026 - 9:27 h | Atualizada em 11/02/2026 - 10:42

Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE
Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um policial militar foi baleado pela própria esposa na manhã desta quarta-feira, 11, dentro da casa em que moram, no bairro Cajazeiras 11, em Salvador.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou o caso e relatou que uma guarnição do 22º BPM foi acionada para verificar a ocorrência.

A vítima foi socorrida a uma unidade hospital e encontra-se sob cuidados médicos. Não há detalhes sobre o estado de saúde. Já a suspeita foi conduzia à delegacia, juntamente com a arma.

O que motivou o disparo?

Informações preliminares apontam que o disparo não foi acidental e teria ocorrido após uma briga do casal. No entanto, a polícia não explicou a motivação do crime.

Tags:

briga de casal Cajazeiras 11 polícia militar policial baleado Salvador violência doméstica

x