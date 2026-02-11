GRAVE
Policial militar é baleado por esposa em Cajazeiras 11
Mulher foi conduzia à delegacia, juntamente com a arma utilizada no crime
Por Luiza Nascimento
Um policial militar foi baleado pela própria esposa na manhã desta quarta-feira, 11, dentro da casa em que moram, no bairro Cajazeiras 11, em Salvador.
Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou o caso e relatou que uma guarnição do 22º BPM foi acionada para verificar a ocorrência.
A vítima foi socorrida a uma unidade hospital e encontra-se sob cuidados médicos. Não há detalhes sobre o estado de saúde. Já a suspeita foi conduzia à delegacia, juntamente com a arma.
O que motivou o disparo?
Informações preliminares apontam que o disparo não foi acidental e teria ocorrido após uma briga do casal. No entanto, a polícia não explicou a motivação do crime.
