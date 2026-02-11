Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME ORGANIZADO

MP mira CV e apreende R$ 173 mil de esquema que controlava internet na Bahia

Ação integrada do MPBA, Polícia Civil e Militar cumpriu mandados em três cidades da RMS

Redação

Por Redação

11/02/2026 - 9:00 h | Atualizada em 11/02/2026 - 10:32

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS
Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS -

A quarta-feira, 11, foi de movimentação intensa na Região Metropolitana de Salvador. Em uma ofensiva articulada, o Ministério Público do Estado da Bahia entrou em campo ao lado das Polícias Civil e Militar para cumprir sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Dias D’Ávila, Lauro de Freitas e Camaçari, dentro da "Operação Território Livre".

Durante as diligências, um dos alvos foi flagrado com R$ 173 mil em espécie, valor que reforça as suspeitas sobre a engrenagem financeira investigada. A ação mira uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), apontada como responsável por controlar, de forma territorial e econômica, o serviço de internet em Dias D’Ávila.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as apurações conduzidas em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MPBA, e pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil da Bahia, o grupo impunha sua atuação por meio de ameaças, intimidações e cobranças ilegais contra provedores locais. A prática, segundo os investigadores, restringia a livre concorrência e comprometia o funcionamento regular de um serviço essencial à população.

Leia Também:

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador
Operação Carnaval reforça fiscalização nas prisões e nos circuitos na Bahia
Pré-Carnaval: seis foragidos são presos com reconhecimento facial na Bahia

A investigação aponta que a organização operava com estrutura hierarquizada e funções bem definidas. No topo estaria um líder atualmente foragido da Justiça, com mandados de prisão em aberto. Ele seria o responsável por traçar as diretrizes da atuação criminosa, estabelecer regras aos provedores e autorizar o uso de violência e intimidação como mecanismo de coerção. Mesmo sem paradeiro conhecido, mantinha influência direta sobre o esquema por meio de integrantes encarregados de executar suas ordens.

Nos demais níveis, os investigados desempenhavam papéis operacionais e financeiros, coordenando cobranças ilícitas, realizando contatos para transmitir ameaças, recolhendo valores e garantindo o fluxo de recursos que sustentava as atividades ilegais. Há ainda apuração sobre o possível envolvimento de pessoas ligadas ao setor de internet que repassariam parte dos lucros ao grupo, fortalecendo sua atuação.

A força-tarefa contou também com o apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos/Apolo, do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos/Gêmeos e do Batalhão Independente de Policiamento Tático da Região Metropolitana de Salvador (Rondesp RMS).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari DIas d'Ávila Lauro de Freitas MPBA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

x