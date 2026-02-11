MP mira CV e apreende R$ 173 mil de esquema que controlava internet na Bahia

Ação integrada do MPBA e das Polícias Civil e Militar cumpre mandados de busca na RMS - Foto: Divulgação

A quarta-feira, 11, foi de movimentação intensa na Região Metropolitana de Salvador. Em uma ofensiva articulada, o Ministério Público do Estado da Bahia entrou em campo ao lado das Polícias Civil e Militar para cumprir sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Dias D’Ávila, Lauro de Freitas e Camaçari, dentro da "Operação Território Livre".

Durante as diligências, um dos alvos foi flagrado com R$ 173 mil em espécie, valor que reforça as suspeitas sobre a engrenagem financeira investigada. A ação mira uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), apontada como responsável por controlar, de forma territorial e econômica, o serviço de internet em Dias D’Ávila.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as apurações conduzidas em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MPBA, e pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil da Bahia, o grupo impunha sua atuação por meio de ameaças, intimidações e cobranças ilegais contra provedores locais. A prática, segundo os investigadores, restringia a livre concorrência e comprometia o funcionamento regular de um serviço essencial à população.

A investigação aponta que a organização operava com estrutura hierarquizada e funções bem definidas. No topo estaria um líder atualmente foragido da Justiça, com mandados de prisão em aberto. Ele seria o responsável por traçar as diretrizes da atuação criminosa, estabelecer regras aos provedores e autorizar o uso de violência e intimidação como mecanismo de coerção. Mesmo sem paradeiro conhecido, mantinha influência direta sobre o esquema por meio de integrantes encarregados de executar suas ordens.

Nos demais níveis, os investigados desempenhavam papéis operacionais e financeiros, coordenando cobranças ilícitas, realizando contatos para transmitir ameaças, recolhendo valores e garantindo o fluxo de recursos que sustentava as atividades ilegais. Há ainda apuração sobre o possível envolvimento de pessoas ligadas ao setor de internet que repassariam parte dos lucros ao grupo, fortalecendo sua atuação.

A força-tarefa contou também com o apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos/Apolo, do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos/Gêmeos e do Batalhão Independente de Policiamento Tático da Região Metropolitana de Salvador (Rondesp RMS).