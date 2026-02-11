Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Operação Carnaval reforça fiscalização nas prisões e nos circuitos na Bahia

Ação mira o acesso irregular de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/02/2026 - 7:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização
Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização -

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou a Operação Carnaval 2026, com atuação integrada nas unidades prisionais do estado e nos circuitos oficiais da festa. A iniciativa tem como objetivo garantir a ordem, a disciplina e a segurança durante o período carnavalesco.

De acordo com a Seap, a operação busca prevenir incidentes como evasões, motins e qualquer ocorrência que comprometa a estabilidade do sistema prisional. Além disso, a ação também mira o acesso irregular de pessoas monitoradas eletronicamente aos espaços da folia, em descumprimento de decisões judiciais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante os dias de festa, o monitoramento eletrônico será intensificado. A Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização e abordagem de pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica e que estejam circulando nos circuitos carnavalescos, especialmente nas áreas com maior concentração de público.

O trabalho é coordenado a partir da Central de Monitoração Eletrônica, que opera em regime ininterrupto, 24 horas, com reforço das equipes técnicas e operacionais durante todo o período carnavalesco. As informações são cruzadas continuamente, permitindo respostas rápidas e articuladas com as forças de segurança pública, sempre que necessário.

Leia Também:

Pré-Carnaval: seis foragidos são presos com reconhecimento facial na Bahia
Corpos encontrados amarrados dentro de carro em Pirajá são identificados
Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso

As abordagens são realizadas por policiais penais descaracterizados, com foco na prevenção e repressão ao ingresso irregular de pessoas monitoradas eletronicamente em áreas e perímetros expressamente vedados por decisão judicial.

Segundo a Seap, a ação teve início no período de pré-Carnaval e será mantida durante todos os dias oficiais da festa, priorizando a orientação e o encaminhamento imediato das pessoas em situação irregular para retorno ao perímetro autorizado, conforme determinação judicial.

Em 2025, durante os seis dias de Carnaval, 94 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica foram identificadas e abordadas em situação irregular nos circuitos carnavalescos, sendo 37 conduzidas para a delegacia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização
Play

Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais

Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização
Play

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador

Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

x