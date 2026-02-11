Operação Carnaval reforça fiscalização nas prisões e nos circuitos na Bahia

Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização - Foto: Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou a Operação Carnaval 2026, com atuação integrada nas unidades prisionais do estado e nos circuitos oficiais da festa. A iniciativa tem como objetivo garantir a ordem, a disciplina e a segurança durante o período carnavalesco.

De acordo com a Seap, a operação busca prevenir incidentes como evasões, motins e qualquer ocorrência que comprometa a estabilidade do sistema prisional. Além disso, a ação também mira o acesso irregular de pessoas monitoradas eletronicamente aos espaços da folia, em descumprimento de decisões judiciais.

Durante os dias de festa, o monitoramento eletrônico será intensificado. A Polícia Penal atuará de forma estratégica na fiscalização e abordagem de pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica e que estejam circulando nos circuitos carnavalescos, especialmente nas áreas com maior concentração de público.

O trabalho é coordenado a partir da Central de Monitoração Eletrônica, que opera em regime ininterrupto, 24 horas, com reforço das equipes técnicas e operacionais durante todo o período carnavalesco. As informações são cruzadas continuamente, permitindo respostas rápidas e articuladas com as forças de segurança pública, sempre que necessário.

As abordagens são realizadas por policiais penais descaracterizados, com foco na prevenção e repressão ao ingresso irregular de pessoas monitoradas eletronicamente em áreas e perímetros expressamente vedados por decisão judicial.

Segundo a Seap, a ação teve início no período de pré-Carnaval e será mantida durante todos os dias oficiais da festa, priorizando a orientação e o encaminhamento imediato das pessoas em situação irregular para retorno ao perímetro autorizado, conforme determinação judicial.

Em 2025, durante os seis dias de Carnaval, 94 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica foram identificadas e abordadas em situação irregular nos circuitos carnavalescos, sendo 37 conduzidas para a delegacia.