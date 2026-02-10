OPERAÇÃO
Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso
No total, 14 investigados foram presos e foram bloqueados R$ 270 milhões em ativos financeiros
Por Leilane Teixeira
Um blogueiro e rifeiro identificado como Mateus Almeida Santos foi um dos presos presos na manhã desta terça-feira, durante o cumprimento de mandados da Operação Martelo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, e outras cidades do estado.
Mateus é investigado por envolvimento com a venda de rifas e passou a integrar o rol de alvos de uma apuração que mira uma organização criminosa com atuação interestadual. Nas redes sociais, ele já acumula mais de 200 mil seguidores.
A prisão ocorreu durante diligências realizadas no município e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao desmonte da estrutura financeira e operacional do grupo investigado. Segundo a Polícia Civil, a organização é suspeita de:
- envolvimento com tráfico de drogas;
- homicídios;
- lavagem de dinheiro atuando de forma estruturada e com divisão clara de funções entr
Quatorze presos
Ao todo, a Operação Martelo resultou na prisão de 14 investigados e no cumprimento de 28 ordens judiciais, sendo 14 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.
As ações aconteceram simultaneamente em:
- Santo Antônio de Jesus;
- Laje;
- São Miguel das Matas;
- Morro de São Paulo;
- Feira de Santana;
- além de desdobramentos nos estados de Alagoas, Sergipe e Paraná, e no sistema prisional.
Além de Mateus, o Portal A TARDE levantou a identidade de outros seis, sendo eles:
- Adailton Espírito Santo Andrade
- Daniel Raskan Rocha da Conceição
- Viviane Lopes dos Santos
- José Ronaldo Araújo Fiuza
- Jamile Almeida Silva
- Milena Galvão Santana
fontes policias não divulgaram, no entanto, qual a participação de cada preso na operação.
Materiais apreendidos
Durante a ofensiva, foram apreendidos celulares, drogas, veículos, documentos, dinheiro em espécie, máquinas de cartão, notebooks e uma maleta com cédulas falsas.
A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 270 milhões em ativos financeiros, medida considerada estratégica para enfraquecer economicamente a organização criminosa.
Investigação
As investigações, que se estenderam por cerca de um ano, envolveram ações de inteligência, análises técnicas e diligências de campo, permitindo à polícia identificar lideranças, fluxos financeiros e o modo de atuação do grupo. A operação mobilizou cerca de 120 policiais civis, com equipes da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus, Dirpin/Leste, Draco-LD e Core.
Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam e novos desdobramentos não estão descartados. Todo o material apreendido será submetido à perícia para aprofundamento das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos.
