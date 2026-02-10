Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso

No total, 14 investigados foram presos e foram bloqueados R$ 270 milhões em ativos financeiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/02/2026 - 21:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso
-

Um blogueiro e rifeiro identificado como Mateus Almeida Santos foi um dos presos presos na manhã desta terça-feira, durante o cumprimento de mandados da Operação Martelo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, e outras cidades do estado.

Mateus é investigado por envolvimento com a venda de rifas e passou a integrar o rol de alvos de uma apuração que mira uma organização criminosa com atuação interestadual. Nas redes sociais, ele já acumula mais de 200 mil seguidores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas no município e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao desmonte da estrutura financeira e operacional do grupo investigado. Segundo a Polícia Civil, a organização é suspeita de:

  • envolvimento com tráfico de drogas;
  • homicídios;
  • lavagem de dinheiro atuando de forma estruturada e com divisão clara de funções entr

Leia Também:

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação
Corpo de jovem desaparecida é encontrado carbonizado em mata na RMS
Corpos com mãos amarradas são encontrados dentro de carro em Salvador

Quatorze presos

Ao todo, a Operação Martelo resultou na prisão de 14 investigados e no cumprimento de 28 ordens judiciais, sendo 14 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

As ações aconteceram simultaneamente em:

  • Santo Antônio de Jesus;
  • Laje;
  • São Miguel das Matas;
  • Morro de São Paulo;
  • Feira de Santana;
  • além de desdobramentos nos estados de Alagoas, Sergipe e Paraná, e no sistema prisional.

Além de Mateus, o Portal A TARDE levantou a identidade de outros seis, sendo eles:

  • Adailton Espírito Santo Andrade
  • Daniel Raskan Rocha da Conceição
  • Viviane Lopes dos Santos
  • José Ronaldo Araújo Fiuza
  • Jamile Almeida Silva
  • Milena Galvão Santana

fontes policias não divulgaram, no entanto, qual a participação de cada preso na operação.

Materiais apreendidos

Durante a ofensiva, foram apreendidos celulares, drogas, veículos, documentos, dinheiro em espécie, máquinas de cartão, notebooks e uma maleta com cédulas falsas.

A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 270 milhões em ativos financeiros, medida considerada estratégica para enfraquecer economicamente a organização criminosa.

Investigação

As investigações, que se estenderam por cerca de um ano, envolveram ações de inteligência, análises técnicas e diligências de campo, permitindo à polícia identificar lideranças, fluxos financeiros e o modo de atuação do grupo. A operação mobilizou cerca de 120 policiais civis, com equipes da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus, Dirpin/Leste, Draco-LD e Core.

Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam e novos desdobramentos não estão descartados. Todo o material apreendido será submetido à perícia para aprofundamento das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime organizado investigação Operação policial Polícia recôncavo baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

x