Blogueiro baiano é um dos presos em operação contra grupo criminoso

- Foto: Reprodução redes sociais

Um blogueiro e rifeiro identificado como Mateus Almeida Santos foi um dos presos presos na manhã desta terça-feira, durante o cumprimento de mandados da Operação Martelo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, e outras cidades do estado.

Mateus é investigado por envolvimento com a venda de rifas e passou a integrar o rol de alvos de uma apuração que mira uma organização criminosa com atuação interestadual. Nas redes sociais, ele já acumula mais de 200 mil seguidores.

A prisão ocorreu durante diligências realizadas no município e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao desmonte da estrutura financeira e operacional do grupo investigado. Segundo a Polícia Civil, a organização é suspeita de:

envolvimento com tráfico de drogas;

homicídios;

lavagem de dinheiro atuando de forma estruturada e com divisão clara de funções entr

Quatorze presos

Ao todo, a Operação Martelo resultou na prisão de 14 investigados e no cumprimento de 28 ordens judiciais, sendo 14 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

As ações aconteceram simultaneamente em:

Santo Antônio de Jesus;

Laje;

São Miguel das Matas;

Morro de São Paulo;

Feira de Santana;

além de desdobramentos nos estados de Alagoas, Sergipe e Paraná, e no sistema prisional.

Além de Mateus, o Portal A TARDE levantou a identidade de outros seis, sendo eles:

Adailton Espírito Santo Andrade

Daniel Raskan Rocha da Conceição

Viviane Lopes dos Santos

José Ronaldo Araújo Fiuza

Jamile Almeida Silva

Milena Galvão Santana

fontes policias não divulgaram, no entanto, qual a participação de cada preso na operação.

Materiais apreendidos

Durante a ofensiva, foram apreendidos celulares, drogas, veículos, documentos, dinheiro em espécie, máquinas de cartão, notebooks e uma maleta com cédulas falsas.

A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 270 milhões em ativos financeiros, medida considerada estratégica para enfraquecer economicamente a organização criminosa.

Investigação

As investigações, que se estenderam por cerca de um ano, envolveram ações de inteligência, análises técnicas e diligências de campo, permitindo à polícia identificar lideranças, fluxos financeiros e o modo de atuação do grupo. A operação mobilizou cerca de 120 policiais civis, com equipes da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus, Dirpin/Leste, Draco-LD e Core.

Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam e novos desdobramentos não estão descartados. Todo o material apreendido será submetido à perícia para aprofundamento das investigações e identificação de outros possíveis envolvidos.