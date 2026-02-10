Menu
SALVADOR

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Ação mira a comercialização irregular de abadás e a venda de produtos importados sem autorização

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

10/02/2026 - 21:00 h | Atualizada em 10/02/2026 - 22:00

151 abadás de blocos e camarotes foram recolhidos por suspeita de comércio irregular
151 abadás de blocos e camarotes foram recolhidos por suspeita de comércio irregular -

A Polícia Civil prendeu três pessoas em Salvador nesta terça-feira, 10, na Operação Abadá 2026, que mira a comercialização irregular de abadás e a venda de produtos importados sem autorização. Ao todo, 151 abadás de blocos e camarotes foram recolhidos por suspeita de comércio irregular, e a procedência do material está em análise.

O primeiro suspeito foi localizado com abadás de camarotes sem comprovação de origem, um abadá de bloco, aparelho celular e caixas de canetas emagrecedoras do tipo tirzepatida, importadas do Paraguai sem autorização sanitária. O homem foi autuado em flagrante por comercialização de produto medicinal irregular e suspeita de receptação.

Enquanto isso, o segundo homem foi flagrado com dezenas de abadás armazenados em um veículo. O suspeito foi conduzido para adoção das medidas legais e responderá, até o momento, ao inquérito em liberdade.

Já o terceiro conduzido estava em posse de abadás sem origem comprovada, aparelhos celulares importados sem nota fiscal e canetas emagrecedoras trazidas do Paraguai sem autorização da vigilância sanitária. Ele foi autuado em flagrante por comercialização ilegal de medicamentos.

O suspeito apresentou mal-estar durante a ocorrência e precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde. Após atendimento, permaneceu preso.

Equipes envolvidas na operação

A Operação Abadá é realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e segue até o fim do Carnaval.

A ação tem como objetivo reprimir o comércio clandestino de abadás, combater fraudes contra consumidores e coibir a circulação de produtos irregulares.

Abadás Operação Abadá Polícia Salvador segurança pública

x