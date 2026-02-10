Concurso Polícia Civil da Bahia: banca organizadora deve ser definida até março

Marcelo Werner comenta entraves e atualiza cronograma do concurso PC BA - Foto: : Divulgação/Polícia Civil

O processo para realização de um novo concurso da Polícia Civil da Bahia avançou mais uma etapa. A Secretaria da Segurança Pública do Estado trabalha com a previsão de contratar a banca organizadora até o final do mês de março.

A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, durante entrevista concedida à rádio Salvador FM, na segunda-feira, 9. Segundo ele, a definição da empresa responsável pelas provas era esperada para janeiro, mas atrasos administrativos acabaram impactando o cronograma inicial.

"A banca já era para ter sido lançada agora no final de janeiro. Mas houve um problema no início do ano na parte de orçamento, na área sistêmica. Houve um atraso em relação a isso. Mas nada que fuja do normal. A gente imagina aí que consiga, até o final de março, já estar com a banca contratada", explicou o secretário.

Após a contratação, a banca será responsável por conduzir todas as etapas do certame, incluindo o recebimento das inscrições e a aplicação das provas aos candidatos. No concurso anterior da Polícia Civil baiana, realizado em 2022, a organização ficou a cargo do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Marcelo Werner também sinalizou que o novo edital deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2026, com expectativa de início do curso de formação no final do mesmo ano.

"Segundo as informações que eu recebi, esse concurso já deve estar rodando no primeiro semestre e com o planejamento de começar o curso de formação ainda no final deste ano para que no próximo ano a gente já tenha um reforço de um efetivo bom da Polícia Civil."

O concurso da Polícia Civil da Bahia recebeu autorização oficial no início de novembro de 2025, com previsão de oferta de 750 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de delegado, escrivão e investigador.

Do total de vagas autorizadas, 100 são destinadas ao cargo de delegado, 150 para escrivão e 500 para investigador. Além disso, em janeiro do ano passado, o Governo do Estado sancionou a criação de 2.397 novos cargos na estrutura da Polícia Civil, medida que amplia a possibilidade de convocações a partir do concurso.

Apesar da previsão de vagas para escrivão e investigador, a corporação ainda poderá realizar ajustes até a publicação do edital, em função das diretrizes estabelecidas pela nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A legislação prevê a unificação dos cargos de agente e escrivão na carreira de oficial investigador de polícia.